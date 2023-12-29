Терехов повідомив, як перенесла удар система опалення Харкова
Ранкова масована ракетна атака не вплинула на роботу системи теплопостачання у місті, повідомив мер Ігор Терехов.
“На щастя, нам вдалося утримати систему теплопостачання Харкова, всі будинки – із теплом”, – сказав Терехов журналістам, передає пресслужба мерії.
За словами міського голови, ракетні удари пошкодили медичні установи, школи, житлові будинки, виробничі підприємства та об’єкти критичної інфраструктури, зокрема автономну котельню.
Наразі на місцях “прильотів” працюють комунальники, вони усувають наслідки атаки.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 13:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранкова масована ракетна атака не вплинула на роботу системи теплопостачання у місті, повідомив мер Ігор Терехов".