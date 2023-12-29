Терехов сообщил, как перенесла удар система отопления Харькова

Утренняя массированная ракетная атака не повлияла на работу системы теплоснабжения в городе, сообщил мэр Игорь Терехов.

«К счастью, нам удалось удержать систему теплоснабжения Харькова, все дома – с теплом», – сообщил Терехов журналистам, передает пресс-служба мэрии.

По словам городского головы, ракетные удары повредили медицинские учреждения, школы, жилые дома, производственные предприятия и объекты критической инфраструктуры, в частности — автономную котельную.

Сейчас на местах «прилетов» работают коммунальщики, они устраняют последствия атаки.