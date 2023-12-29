Терехов сообщил, как перенесла удар система отопления Харькова
Утренняя массированная ракетная атака не повлияла на работу системы теплоснабжения в городе, сообщил мэр Игорь Терехов.
«К счастью, нам удалось удержать систему теплоснабжения Харькова, все дома – с теплом», – сообщил Терехов журналистам, передает пресс-служба мэрии.
По словам городского головы, ракетные удары повредили медицинские учреждения, школы, жилые дома, производственные предприятия и объекты критической инфраструктуры, в частности — автономную котельную.
Сейчас на местах «прилетов» работают коммунальщики, они устраняют последствия атаки.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 13:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утренняя массированная ракетная атака не повлияла на работу системы теплоснабжения в городе, сообщил мэр Игорь Терехов".