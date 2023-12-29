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Терехов сообщил, как перенесла удар система отопления Харькова

Общество 13:02   29.12.2023
Оксана Горун
Терехов сообщил, как перенесла удар система отопления Харькова

Утренняя массированная ракетная атака не повлияла на работу системы теплоснабжения в городе, сообщил мэр Игорь Терехов.

«К счастью, нам удалось удержать систему теплоснабжения Харькова, все дома – с теплом», – сообщил Терехов журналистам, передает пресс-служба мэрии.

По словам городского головы, ракетные удары повредили медицинские учреждения, школы, жилые дома, производственные предприятия и объекты критической инфраструктуры, в частности — автономную котельную.

Сейчас на местах «прилетов» работают коммунальщики, они устраняют последствия атаки.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 13:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утренняя массированная ракетная атака не повлияла на работу системы теплоснабжения в городе, сообщил мэр Игорь Терехов".