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Повреждены десятки домов — мэрия о последствиях удара по Харькову

Происшествия 13:07   29.12.2023
Оксана Горун
Повреждены десятки домов — мэрия о последствиях удара по Харькову Фото: пресс-служба ХГС

В результате утренних ракетных ударов по Харькову повреждены 38 зданий, из которых 35 — жилые.

Такую статистику привела пресс-служба Харьковского горсовета.

«Разрушения зафиксированы в Киевском, Холодногорском и Слободском районах. Коммунальщики продолжают ремонтировать кровли и закрывать выбитые окна. Работы продолжаются», — сообщили в мэрии.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что система отопления города из-за ракетной атаки не повреждена. Однако один из «прилетов» пришелся на автономную котельную.

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Напомним, по Харькову утром били трижды — в пять, семь и восемь часов утра. В городе насчитали более 20 прилетов. Часть ракет ударила по открытой местности, некоторые не разорвались.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 13:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате утренних ракетных ударов по Харькову повреждены 38 зданий, из которых 35 — жилые".