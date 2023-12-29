Повреждены десятки домов — мэрия о последствиях удара по Харькову
Фото: пресс-служба ХГС
В результате утренних ракетных ударов по Харькову повреждены 38 зданий, из которых 35 — жилые.
Такую статистику привела пресс-служба Харьковского горсовета.
«Разрушения зафиксированы в Киевском, Холодногорском и Слободском районах. Коммунальщики продолжают ремонтировать кровли и закрывать выбитые окна. Работы продолжаются», — сообщили в мэрии.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что система отопления города из-за ракетной атаки не повреждена. Однако один из «прилетов» пришелся на автономную котельную.
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Напомним, по Харькову утром били трижды — в пять, семь и восемь часов утра. В городе насчитали более 20 прилетов. Часть ракет ударила по открытой местности, некоторые не разорвались.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 13:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате утренних ракетных ударов по Харькову повреждены 38 зданий, из которых 35 — жилые".