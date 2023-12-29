Повреждены десятки домов — мэрия о последствиях удара по Харькову

В результате утренних ракетных ударов по Харькову повреждены 38 зданий, из которых 35 — жилые.

Такую статистику привела пресс-служба Харьковского горсовета.

«Разрушения зафиксированы в Киевском, Холодногорском и Слободском районах. Коммунальщики продолжают ремонтировать кровли и закрывать выбитые окна. Работы продолжаются», — сообщили в мэрии.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что система отопления города из-за ракетной атаки не повреждена. Однако один из «прилетов» пришелся на автономную котельную.

Напомним, по Харькову утром били трижды — в пять, семь и восемь часов утра. В городе насчитали более 20 прилетов. Часть ракет ударила по открытой местности, некоторые не разорвались.