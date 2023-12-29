Одна из ракет в Харькове не разорвалась — лежит в парке

В парке Машиностроителей (бывшем — Артема) в Харькове обнаружили неразорвавшуюся российскую С-300.

О находке сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Неразорванный снаряд в парке Артема после ночной ракетной атаки. Это место сейчас охраняет полиция, здесь будут работать взрывотехники. Настойчивая просьба – максимально заботиться о собственной безопасности, без лишней необходимости не гулять по городу. Попадания зафиксированы в нескольких районах, будьте бдительны и осторожны», — предупредил Болвинов.

После трех волн ракетных атак в Харькове насчитали 22 «прилета». Есть разрушения объектов гражданской инфраструктуры (школы, больницы, отделения «Новой почты»). Один человек погиб и 11 получили ранения.