Одна из ракет в Харькове не разорвалась — лежит в парке
В парке Машиностроителей (бывшем — Артема) в Харькове обнаружили неразорвавшуюся российскую С-300.
О находке сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Неразорванный снаряд в парке Артема после ночной ракетной атаки. Это место сейчас охраняет полиция, здесь будут работать взрывотехники. Настойчивая просьба – максимально заботиться о собственной безопасности, без лишней необходимости не гулять по городу. Попадания зафиксированы в нескольких районах, будьте бдительны и осторожны», — предупредил Болвинов.
После трех волн ракетных атак в Харькове насчитали 22 «прилета». Есть разрушения объектов гражданской инфраструктуры (школы, больницы, отделения «Новой почты»). Один человек погиб и 11 получили ранения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, новости Харькова, парк, ракета, ракетная атака;
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 10:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В парке Машиностроителей (бывшем — Артема) в Харькове обнаружили неразорвавшуюся российскую С-300".