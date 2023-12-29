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Одна из ракет в Харькове не разорвалась — лежит в парке

Происшествия 10:39   29.12.2023
Оксана Горун
Одна из ракет в Харькове не разорвалась — лежит в парке Фото: facebook Сергея Болвинова

В парке Машиностроителей (бывшем — Артема) в Харькове обнаружили неразорвавшуюся российскую С-300.

О находке сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Неразорванный снаряд в парке Артема после ночной ракетной атаки. Это место сейчас охраняет полиция, здесь будут работать взрывотехники. Настойчивая просьба – максимально заботиться о собственной безопасности, без лишней необходимости не гулять по городу. Попадания зафиксированы в нескольких районах, будьте бдительны и осторожны», — предупредил Болвинов.

После трех волн ракетных атак в Харькове насчитали 22 «прилета». Есть разрушения объектов гражданской инфраструктуры (школы, больницы, отделения «Новой почты»). Один человек погиб и 11 получили ранения.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 10:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В парке Машиностроителей (бывшем — Артема) в Харькове обнаружили неразорвавшуюся российскую С-300".