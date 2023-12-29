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Одна з ракет у Харкові не розірвалася – лежить у парку

Події 10:39   29.12.2023
Оксана Горун
Одна з ракет у Харкові не розірвалася – лежить у парку

У парку Машинобудівників (колишньому – Артема) у Харкові виявили російську С-300, що не розірвалася.

Про знахідку повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

“Нерозірваний снаряд в парку Артема після нічної ракетної атаки. Це місце зараз охороняє поліція, тут працюватимуть вибухотехніки. Наполегливе прохання – максимально дбати про власну безпеку, без зайвої потреби не гуляти містом. Влучання зафіксовані в кількох районах, будьте пильні та обережні”, – попередив Болвінов.

Після трьох хвиль ракетних атак у Харкові нарахували 22 “прильоти”. Є руйнування об’єктів цивільної інфраструктури (школи, лікарні, відділення “Нової пошти”). Одна людина загинула та 11 отримали поранення.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 10:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У парку Машинобудівників (колишньому – Артема) у Харкові виявили російську С-300, що не розірвалася".