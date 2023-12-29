Одна з ракет у Харкові не розірвалася – лежить у парку
У парку Машинобудівників (колишньому – Артема) у Харкові виявили російську С-300, що не розірвалася.
Про знахідку повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
“Нерозірваний снаряд в парку Артема після нічної ракетної атаки. Це місце зараз охороняє поліція, тут працюватимуть вибухотехніки. Наполегливе прохання – максимально дбати про власну безпеку, без зайвої потреби не гуляти містом. Влучання зафіксовані в кількох районах, будьте пильні та обережні”, – попередив Болвінов.
Після трьох хвиль ракетних атак у Харкові нарахували 22 “прильоти”. Є руйнування об’єктів цивільної інфраструктури (школи, лікарні, відділення “Нової пошти”). Одна людина загинула та 11 отримали поранення.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Болвінов, новини Харкова, парк, ракета, ракетная атака;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 10:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У парку Машинобудівників (колишньому – Артема) у Харкові виявили російську С-300, що не розірвалася".