Одна з ракет у Харкові не розірвалася – лежить у парку

У парку Машинобудівників (колишньому – Артема) у Харкові виявили російську С-300, що не розірвалася.

Про знахідку повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

“Нерозірваний снаряд в парку Артема після нічної ракетної атаки. Це місце зараз охороняє поліція, тут працюватимуть вибухотехніки. Наполегливе прохання – максимально дбати про власну безпеку, без зайвої потреби не гуляти містом. Влучання зафіксовані в кількох районах, будьте пильні та обережні”, – попередив Болвінов.

Після трьох хвиль ракетних атак у Харкові нарахували 22 “прильоти”. Є руйнування об’єктів цивільної інфраструктури (школи, лікарні, відділення “Нової пошти”). Одна людина загинула та 11 отримали поранення.