Возросло количество поврежденных обстрелом зданий в Харькове

В мэрии сообщили, что в Харькове российские ракеты повредили 41 здание. Из них 37 — жилые.

Такие данные привела пресс-служба Харьковского горсовета.

«В Киевском, Холодногорском и Слободском районах коммунальщики продолжают устранять последствия вражеских обстрелов. В частности, работники КП «Харьковспецстрой», «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и «Харьковжилстрой» закрывают более 250 выбитых окон в квартирах и в местах общего пользования. Также они ремонтируют поврежденные кровли жилых домов. Работы продолжаются», — отметили в мэрии.

Напомним, по Харькову утром били трижды — в пять, семь и восемь часов утра. В городе насчитали более 20 прилетов. Часть ракет ударила по открытой местности, некоторые не разорвались. Три человека погибли, еще 13 получили ранения. Из них 11 — в больнице, трое — в крайне тяжелом состоянии.