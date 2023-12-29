Возросло количество поврежденных обстрелом зданий в Харькове
В мэрии сообщили, что в Харькове российские ракеты повредили 41 здание. Из них 37 — жилые.
Такие данные привела пресс-служба Харьковского горсовета.
«В Киевском, Холодногорском и Слободском районах коммунальщики продолжают устранять последствия вражеских обстрелов. В частности, работники КП «Харьковспецстрой», «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и «Харьковжилстрой» закрывают более 250 выбитых окон в квартирах и в местах общего пользования. Также они ремонтируют поврежденные кровли жилых домов. Работы продолжаются», — отметили в мэрии.
Напомним, по Харькову утром били трижды — в пять, семь и восемь часов утра. В городе насчитали более 20 прилетов. Часть ракет ударила по открытой местности, некоторые не разорвались. Три человека погибли, еще 13 получили ранения. Из них 11 — в больнице, трое — в крайне тяжелом состоянии.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 17:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии сообщили, что в Харькове российские ракеты повредили 41 здание. Из них 37 — жилые".