Трое в крайне тяжелом состоянии — Синегубов о пострадавших от обстрела
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что в больницах Харькова находятся 11 раненых ракетными ударами РФ. Еще два человека отказались от госпитализации.
«Погибли три человека, 13 человек травмированы, 11 из них находятся в больницах. Двое от госпитализации отказались. Из находящихся в больницах три человека — в крайне тяжелом состоянии. Остальные – в среднем состоянии тяжести. Вся необходимая помощь оказывается, врачи борются за жизнь наших людей», — сказал Синегубов.
Утренние ракетные удары он назвал «хаотичными». Четких целей у оккупантов не было. В городе повреждена больница, гражданские предприятия в промзоне, транспортное депо, автодороги и так далее.
«Повреждена онкобольница, выбито более 70 окон, повреждена крыша одного из корпусов. Делаем все необходимое, чтобы устранить эти последствия этих атак», — отметил начальник ХОВА.
Он сообщил, что по Харькову били не только ракетами из ЗРК «С-300», но и «Х-22», а также — двумя «искандерами».
«Эта информация еще проверяется, поскольку до сих пор мы ищем места «прилетов», поскольку не все их мы идентифицировали. В одном из парков в городе Харькове находится неразорвавшаяся ракета. Сейчас место там охраняется нашими полицейскими, и там дальше будут проведены все необходимые мероприятия по обезвреживанию этой ракеты», — уточнил Синегубов.
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Напомним, по Харькову утром били трижды — в пять, семь и восемь часов утра. В городе насчитали более 20 прилетов. Часть ракет ударила по открытой местности, некоторые не разорвались. По информации мэрии, в городе повреждены 38 зданий, в том числе 35 жилых домов.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 13:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что в больницах Харькова находятся 11 раненых ракетными ударами РФ. Еще два человека отказались от госпитализации".