Троє у вкрай тяжкому стані – Синєгубов про постраждалих від обстрілу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що в лікарнях Харкова перебувають 11 поранених ракетними ударами РФ. Ще двоє людей відмовилися від госпіталізації.

“Загинуло три людини, 13 людей травмовано, 11 із них знаходяться у лікарнях. Двоє від госпіталізації відмовилися. З тих, які знаходяться в лікарнях, три людини – у вкрай важкому стані. Інші – в середньому стані важкості. Уся необхідна допомога надається, лікарі борються за життя наших людей наразі”, – сказав Синєгубов.

Ранкові ракетні удари він назвав “хаотичними”. Чітких цілей в окупантів не було. У місті пошкоджено лікарню, цивільні підприємства у промзоні, транспортне депо, автодороги тощо.

“Пошкоджена онколікарня наразі, вибито понад 70 вікон, пошкоджений дах одного з корпусів. Робимо все необхідне, щоб усунути ці наслідки цих атак”, – зазначив начальник ХОВА.

Він повідомив, що по Харкову били не лише ракетами із ЗРК “С-300”, а й “Х-22”, а також – двома “іскандерами”.

“Ця інформація ще перевіряється, оскільки досі ми шукаємо ще місця “прильотів”, оскільки не всі їх ми ідентифікували. В одному із парків у місті Харкові знаходиться та ракета, яка не розірвалася. Зараз місце там охороняється нашими поліцейськими, і там далі будуть проведені всі необхідні заходи щодо знешкодження цієї ракети”, – уточнив Синєгубов.

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Нагадаємо, по Харкову вранці били тричі — о п’ятій, о сьомій та о восьмій годині ранку. У місті нарахували понад 20 прильотів. Частина ракет вдарила по відкритій місцевості, деякі не розірвалися. За інформацією мерії, в місті пошкоджено 38 будівель, у тому числі 35 житлових будинків.