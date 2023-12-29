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Зросла кількість пошкоджених обстрілом будівель у Харкові

Події 17:22   29.12.2023
Оксана Горун
Зросла кількість пошкоджених обстрілом будівель у Харкові

У мерії повідомили, що у Харкові російські ракети пошкодили 41 будівлю. З них 37 – житлові.

Такі дані навела пресслужба Харківської міськради.

“У Київському, Холодногірському та Слобідському районах комунальники продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів. Зокрема, працівники КП “Харківспецбуд”, “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” і “Харківжитлобуд” закривають понад 250 вибитих вікон у квартирах і в місцях загального користування. Також вони ремонтують пошкоджені покрівлі житлових будинків. Роботи тривають”, – зазначили в мерії.

Нагадаємо, по Харкову вранці били тричі — о п’ятій, о сьомій та о восьмій годині ранку. У місті нарахували понад 20 прильотів. Частина ракет вдарила по відкритій місцевості,  деякі не розірвалися. Троє людей загинули, ще 13 отримали поранення. З них 11 – у лікарні, троє – у вкрай тяжкому стані.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 17:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії повідомили, що у Харкові російські ракети пошкодили 41 будівлю. З них 37 – житлові".