Зросла кількість пошкоджених обстрілом будівель у Харкові
У мерії повідомили, що у Харкові російські ракети пошкодили 41 будівлю. З них 37 – житлові.
Такі дані навела пресслужба Харківської міськради.
“У Київському, Холодногірському та Слобідському районах комунальники продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів. Зокрема, працівники КП “Харківспецбуд”, “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” і “Харківжитлобуд” закривають понад 250 вибитих вікон у квартирах і в місцях загального користування. Також вони ремонтують пошкоджені покрівлі житлових будинків. Роботи тривають”, – зазначили в мерії.
Нагадаємо, по Харкову вранці били тричі — о п’ятій, о сьомій та о восьмій годині ранку. У місті нарахували понад 20 прильотів. Частина ракет вдарила по відкритій місцевості, деякі не розірвалися. Троє людей загинули, ще 13 отримали поранення. З них 11 – у лікарні, троє – у вкрай тяжкому стані.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 17:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії повідомили, що у Харкові російські ракети пошкодили 41 будівлю. З них 37 – житлові".