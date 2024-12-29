Сьогодні 29 грудня: який день в історії

29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та ЗСУ. Рік тому цього дня армія РФ завдала ударів по Харкову 22 ракетами. У 2013-му перегонник “Формули-1” Міхаель Шумахер отримав травму голови, після якої впав у кому та проходить тривалий період відновлення. У 1940-му стався наймасовіший наліт німецької авіації на Лондон. У 1891-му народився відомий український селекціонер Володимир Симиренко. У 1724-му через тортури помер наказний гетьман України Павло Полуботок.

Свята та пам’ятні дати 29 грудня

29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

У світі – Міжнародний день віолончелі.

Також сьогодні: День незавершених справ, День “Тік-Так”, День гарячого горщика.

29 грудня в історії

29 грудня 1724 року через тортури в Петропавлівській фортеці помер наказний гетьман України Павло Полуботок. Докладніше.

29 грудня 1891 року на Черкащині народився Володимир Симиренко – майбутній відомий український вчений-селекціонер. Докладніше.

29 грудня 1940 року відбувся наймасовіший наліт німецької авіації на Лондон. Докладніше.

29 грудня 1993 року набула чинності міжнародна Конвенція про біологічну різноманітність. Докладніше.

29 грудня 2013 року найкращий перегонник “Формули-1” всіх часів Міхаель Шумахер отримав травму голови під час відпочинку на гірськолижному курорті в Альпах. З того часу стан здоров’я Шумахера є таємницею, яку ретельно охороняють його сім’я та найближчі друзі. Докладніше.

Цього року з’явилися сенсаційні новини, що Міхаель уперше з’явився на публіці – хоч і на закритому заході. Він відвідав весілля своєї дочки Джини-Марії, що відбулося 28 вересня на віллі Шумахерів на Мальорці. Про це повідомив британський таблоїд The ​​Mirror. За інформацією видання, на церемонії було близько сотні гостей. Їх усіх попросили здати мобільні телефони, щоб вони не змогли сфотографувати Шумахера. Фото справді ніде не опублікували. А вже в грудні з’явилася ще одна радісна новина: Міхаель Шумахер вперше стане дідом – Джина-Марія у своєму інстаграмі поінформувала, що чекає на дівчинку. До речі, старша дочка Шумахера частково пішла його стопами. Вона теж перегонниця. Але ганяє не на болідах, а на конях.

29 грудня 2023 року стався потужний обстріл Харкова. По місту вдарили 22 ракети. Вибухи лунали трьома серіями – о 5-й, 7-й та 8-й годині ранку. Терор Харкова став частиною масованого ракетного удару по Україні. Спочатку повідомляли, що по місту били ракетами С-300. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: окрім “традиційної” зброї, росіяни застосували ракети Х-22, а також два “іскандери”. Цілями ворожих ударів стали цивільні об’єкти: онкологічна лікарня, локомотивне депо, відділення пошти… Частина ракет “хаотично” прилетіла по дорогах, одна впала та не розірвалася у місцевому парку. Внаслідок обстрілу загинули троє людей – співробітники комунального підприємства: 60-річний та 41-річний слюсарі та 30-річний начальник дільниці ремонту електроприладів. Ще 13 людей постраждали, з них 11 опинилися у лікарнях. У мерії повідомили, що в Харкові російські ракети пошкодили 41 будівлю, з них 37 житлових. Як з’ясувалося згодом, цей ракетний удар став лише початком серії “новорічних привітань” від російських загарбників.

Церковне свято 29 грудня

31 грудня вшановують пам’ять праведного Йосифа Обручника, Давида, царя, і Якова, брата Господнього (це перехідне святкування в неділю після Різдва Христового). Також сьогодні вшановують пам’ять мучеників 14 000 немовлят, Іродом у Вифлеємі вбитих. Народження Ісуса Христа пророкували східні волхви, побачивши на небі нову зірку. Вони сказали, що вона передвіщала народження юдейського Царя і попрямували до Єрусалиму, щоб поклонитися дитині. А зірка вказувала їм шлях. Однак, вклонившись Христу, волхви не повернулися до царя Ірода, як він наказав їм. Вони почули божественне одкровення і пішли до своєї країни іншим шляхом. Так Ірод зрозумів, що його задум знайти та знищити “конкурента” – немовля – не здійснився. Він наказав убити у Віфлеємі та його околицях всіх дітей чоловічої статі віком від двох років та молодших. Таких набралось близько 14 тисяч. Цар розраховував, що серед убитих дітей буде й дитина, на яку він “полював”. Вбиті за наказом Ірода діти стали першими мучениками за Христа. Гнів Божий незабаром покарав Ірода: його спіткала люта хвороба, і він помер, живцем з’їдений хробаками.

Народні прикмети

Якою буде погода 29 грудня, таким буде квітень наступного року.

Якщо 29 грудня на вікнах – морозні візерунки, то холодна погода протримається ще 20 днів.

Холоди та негода 29 грудня віщують сувору зиму.

Що не можна робити 29 грудня

Не можна вдягати речі чорного кольору.

Не можна довго дивитися на себе в дзеркало.

Не можна одягати одяг навиворіт.