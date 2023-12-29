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Ракетна атака по Україні: РФ випустила близько 110 ракет – Зеленський (відео)

Події 10:25   29.12.2023
Оксана Горун
Ракетна атака по Україні: РФ випустила близько 110 ракет – Зеленський (відео) Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ била по Україні 29 грудня майже всім, що є в її арсеналі.

“Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: “кинджали”, С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито”, – повідомив Президент України.

Під ударами були цивільні об’єкти у Харкові, Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі. Серед іншого росіяни вдарили по пологовому будинку, школі, торговому центру, житлових будинках.

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“На жаль, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Усі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям”, – зазначив Зеленський.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 10:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ била по Україні 29 грудня майже всім, що є в її арсеналі".