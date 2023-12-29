Ракетная атака по Украине: РФ выпустила около 110 ракет — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ била по Украине 29 декабря почти всем, что есть в ее арсенале.

«Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: кинжалы, С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита», — сообщил Президент Украины.

Под ударами были гражданские объекты в Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Днепре, запорожье. Среди прочего россияне ударили по роддому, школе, торговому центру, жилым домам.

«К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям», — отметил Зеленский.