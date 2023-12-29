Ракетная атака по Украине: РФ выпустила около 110 ракет — Зеленский (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ била по Украине 29 декабря почти всем, что есть в ее арсенале.
«Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: кинжалы, С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита», — сообщил Президент Украины.
Под ударами были гражданские объекты в Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Днепре, запорожье. Среди прочего россияне ударили по роддому, школе, торговому центру, жилым домам.
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«К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям», — отметил Зеленский.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Зеленский, ракетная атака;
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 10:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ била по Украине 29 декабря почти всем, что есть в ее арсенале".