Live
  • Пт 29.12.2023
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 37.98
  • EUR 42.21

Ракетная атака по Украине: РФ выпустила около 110 ракет — Зеленский (видео)

Происшествия 10:25   29.12.2023
Оксана Горун
Ракетная атака по Украине: РФ выпустила около 110 ракет — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ била по Украине 29 декабря почти всем, что есть в ее арсенале.

«Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: кинжалы, С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита», — сообщил Президент Украины.

Под ударами были гражданские объекты в Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Днепре, запорожье. Среди прочего россияне ударили по роддому, школе, торговому центру, жилым домам.

Читайте также: Главные новости Харькова 29.12: ракетная атака, погибший и 11 раненых

«К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям», — отметил Зеленский.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 29.12: ракетная атака, погибший и 11 раненых
Главные новости Харькова 29.12: ракетная атака, погибший и 11 раненых
29.12.2023, 10:31
Атака на больницу в Харькове: информация Минздрава
Атака на больницу в Харькове: информация Минздрава
29.12.2023, 10:17
В Харькове коммунальщики устраняют последствия прилетов (фото)
В Харькове коммунальщики устраняют последствия прилетов (фото)
29.12.2023, 09:51
Одна из ракет в Харькове не разорвалась — лежит в парке
Одна из ракет в Харькове не разорвалась — лежит в парке
29.12.2023, 10:39
Ракетная атака по Украине: РФ выпустила около 110 ракет — Зеленский (видео)
Ракетная атака по Украине: РФ выпустила около 110 ракет — Зеленский (видео)
29.12.2023, 10:25
Ракетный удар по Харькову: по критической инфраструктуре не целились
Ракетный удар по Харькову: по критической инфраструктуре не целились
29.12.2023, 10:58

Новости по теме:

23:10
Новый этап возведения фортификаций на Харьковщине: Синегубов сообщил детали
12:09
3 млн дронов против 1 млн деревьев — Касьянов о планах Зеленского
12:19
Президент Украины преданный своему окружению — Портников
11:42
А если «Валера» предоставит план, что там поймет Верховный? — Машовец
11:33
Зеленский высказался о «частичном» участии Украины в НАТО

Вы читали новость: «Ракетная атака по Украине: РФ выпустила около 110 ракет — Зеленский (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 10:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ била по Украине 29 декабря почти всем, что есть в ее арсенале".