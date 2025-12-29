Сьогодні 29 грудня 2025: яке свято та день в історії

29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та ЗСУ. У 2023 році в цей день армія РФ завдала ударів по Харкову 22 ракетами. У 2013-му перегонник “Формули-1” Міхаель Шумахер отримав травму голови, після якої впав у кому та проходить тривалий період відновлення. У 1940-му стався наймасовіший наліт німецької авіації на Лондон. У 1891-му народився відомий український селекціонер Володимир Симиренко. У 1724-му через тортури помер наказний гетьман України Павло Полуботок. У 1170-му вбили англійського архієпископа Томаса Бекета, якого нині вшановують як мученика в католицькій та англіканській церквах.

Свята та пам’ятні дати 29 грудня

29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

У світі – Міжнародний день віолончелі.

Також сьогодні: Міжнародний день єврейської книги, День незавершених справ, День “Тік-так” (це не про драже, а про плин часу), День гарячого горщика.

29 грудня в історії

29 грудня 1170 року вбили архієпископа Томаса Бекета, якого зараз вшановують як мученика в католицькій та англіканській церквах. Бекет був архієпископом Кентерберійським і обіймав цю посаду з 1162 року. Він досяг вершин державної та церковної влади за правління і за безпосередньої підтримки короля Генріха II. Однак згодом саме конфлікт із цим монархом став вироком для святого.

У 1155-му, буквально через кілька років після свого затвердження на англійському престолі після тривалої громадянської війни Генріх II призначив Томаса Бекета лорд-канцлером – це була одна з найвищих посад у державі, яку традиційно обіймав представник духовенства. У домі Бекета також деякий час жив і отримував виховання старший син короля Генріх Молодий. Після смерті наставника Томаса Бекета – попереднього архієпископа Кентерберійського Теобальда – королівська рада єпископів і дворян (звісно, ​​за сприяння короля) обрала Томаса на цю посаду.

Король, ймовірно, розраховував на подальшу лояльність свого давнього соратника. Однак, все пішло не за його планом. Бекет відмовився від посади лорд-канцлера і всього себе присвятив церкві. Щобільше, він докладав зусиль, щоб забезпечити більшу незалежність церкви від світської влади. Ключовий у всій цій історії конфлікт між архієпископом та королем виник через упевненість Бекета, що світські суди не можуть розглядати справи діячів церкви та виносити їм вироки. Протистояння короля та архієпископа вилилося у затвердження так званих Кларендонських постанов – документа зі 16 статей, які обмежували англійські церковні суди та підпорядковували їх королівському суду. Усі англійські єпископи були готові підтримати короля, але Папа Римський заявив, що постанови не відповідають канонічному праву (зокрема, виходило, що кліриків мали судити двічі – церковний і світський суд). Архієпископ Бекет відмовився підписувати Кларендонські постанови. Після цього Генріх II звинуватив його в розтраті державної скарбниці під час роботи лорд-канцлером. Томас Бекет заявив, що не визнає себе підсудним королівській раді та втік до Франції наприкінці 1164 року.

Перебуваючи на території материкової Європи Бекет користувався підтримкою короля Франції Людовика VII. Архієпископ вів активне листування з Папою Римським Александром III, переконуючи понтифіка натиснути на англійського короля загрозою відлучення від церкви. Але в Папи вистачало своїх політичних проблем і ворогів, він не хотів прямого конфлікту з королем Англії та на крайні заходи цього разу не пішов. Однак Александр III підтримав Томаса Бекета за кілька років з іншої причини. У червні 1170 року король Генріх II вирішив коронувати свого сина – Генріха Молодого.

Цю церемонію провели архієпископ Йоркський та єпископи Лондона та Солсбері, хоча традиційно англійських королів вінчали на царство архієпископи Кентербері. Александр III підтримав протест Томаса Бекета з цього приводу і пригрозив королю інтердиктом (тимчасовою забороною проведення всіх церковних діянь, включаючи богослужіння, вінчання, хрестини тощо). Якби Папа виконав свою погрозу, на короля точно чекало б народне повстання. Тому Генріх II змушений був вдати, що примирився з Бекетом. Простих вибачень архієпископу не вистачило, він зажадав публічного приниження монарха та визнання ним невірними своїх рішень. Зокрема, Генріх мав опублікувати в Англії послання Папи, якими той засудив Кларендонські постанови, а також – домогтися зняття з посад трьох єпископів, які на його власну вимогу коронували його сина Генріха Молодого.

В Англію Бекет повертався тріумфатором. Від берега, де він висадився 1 грудня 1170 року, до самого Кентербері його нібито несли на руках. Єпископів, які коронували Генріха Молодого, Бекет одразу відлучив від церкви. За поширеною версією, саме це й стало останньою краплею в історії протистояння короля та архієпископа. Є різні версії того, що саме сказав Генріх II, почувши новину про відлучення вірних йому єпископів. Але все зводилося до риторичного питання: “Невже ніхто не позбавить мене цього бунтівного священника?” Ці слова не були сформульовані як наказ, але саме так їх сприйняли четверо королівських лицарів, які почули промову короля. Вони одразу вирушили до Кентербері, де вбили Томаса Бекета просто в соборі – на сходах біля вівтаря.

Вбивство архієпископа шокувало Англію та викликало хвилю протестів – як народу, так і духовенства. А Папа Александр III, звісно, ​​наклав на Англію інтердикт. Королю довелося привселюдно каятися біля гробниці Томаса Бекета. Вбивць архієпископа при цьому, на диво, не стратили, а відправили служити в орден Тамплієрів до Палестини. Самого Бекета одразу після смерті віряни в різних країнах Європи та в самій Англії почали вшановувати як мученика. А вже за два роки Папа Александр III канонізував його.

29 грудня 1724 року через тортури в Петропавлівській фортеці помер наказний гетьман України Павло Полуботок. Докладніше.

29 грудня 1891 року на Черкащині народився Володимир Симиренко – майбутній відомий український вчений-селекціонер. Докладніше.

29 грудня 1940 року відбувся наймасовіший наліт німецької авіації на Лондон. Докладніше.

29 грудня 1993 року набула чинності міжнародна Конвенція про біологічну різноманітність. Докладніше.

29 грудня 2013 року найкращий перегонник “Формули-1” всіх часів Міхаель Шумахер отримав травму голови під час відпочинку на гірськолижному курорті в Альпах. Докладніше. У 2024 році з’явилися сенсаційні новини, що Міхаель вперше з’явився на публіці – хоч і на дуже закритому заході. Докладніше.

29 грудня 2023 року стався потужний обстріл Харкова. По місту вдарили 22 ракети. Докладніше.

Церковне свято 29 грудня

29 грудня вшановують пам’ять мучеників 14 000 немовлят, Іродом у Вифлеємі вбитих. Докладніше.

Народні прикмети

Якою буде погода 29 грудня, таким буде квітень наступного року.

Якщо 29 грудня на вікнах – морозні візерунки, то холодна погода протримається ще 20 днів.

Холоди та негода 29 грудня віщують сувору зиму.

Що не можна робити 29 грудня

Не можна вдягати речі чорного кольору.

Не можна довго дивитися на себе в дзеркало.

Не можна одягати одяг навиворіт.