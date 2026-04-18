Облачно и дождливо: прогноз погоды на 19 апреля

Погода 21:40   18.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Какой будет погода завтра, 19 апреля, рассказали в Региональном центре по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, в области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью пойдет небольшой дождь, а вот день пройдет без существенных осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9° тепла, днем ​​столбики термометров поднимутся до 9 – 14° тепла.

В Харькове также ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Ночью пойдет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью будет от 5 до 7° тепла, днем от ​​11 – 13° тепла.

Ветер – северный 7 – 12 м/с.

