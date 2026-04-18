Облачно и дождливо: прогноз погоды на 19 апреля
Какой будет погода завтра, 19 апреля, рассказали в Региональном центре по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, в области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью пойдет небольшой дождь, а вот день пройдет без существенных осадков.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 9 – 14° тепла.
В Харькове также ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Ночью пойдет небольшой дождь.
Температура воздуха ночью будет от 5 до 7° тепла, днем от 11 – 13° тепла.
Ветер – северный 7 – 12 м/с.
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 21:40;