Опасные заморозки и дождь днем: прогноз погоды в Харькове и области на Пасху

В воскресенье, 12 апреля, в Харькове и области ночью без значительных осадков, днём небольшой дождь.

В Харькове ночью термометры покажут от 1 до 3 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки, днём — от 9 до 11 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки, днем — от 8 до 13 тепла.

Синоптики предупреждают: заморозкам на поверхности почвы присвоен I уровень опасности (желтый).

Ветер южной четверти — 5-10 м/с.

«Завтра в большинстве областей придется запастись зонтиками… Пасха не обещает особо комфортной погоды. Но каждый раз, когда я выхожу на улицу и слышу, что не -5 или -15, и что нет гололеда, и что светится солнечным желтым цветом форзиция, и что цветут деревья, перестаю грустить и думаю — как мне приятно, что так много внимания уделяют погоде. Потепление в Украине — уже с понедельника», — анонсирует синоптик Наталья Диденко.