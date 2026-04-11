Опасные заморозки и дождь днем: прогноз погоды в Харькове и области на Пасху
В воскресенье, 12 апреля, в Харькове и области ночью без значительных осадков, днём небольшой дождь.
В Харькове ночью термометры покажут от 1 до 3 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки, днём — от 9 до 11 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки, днем — от 8 до 13 тепла.
Синоптики предупреждают: заморозкам на поверхности почвы присвоен I уровень опасности (желтый).
Ветер южной четверти — 5-10 м/с.
«Завтра в большинстве областей придется запастись зонтиками… Пасха не обещает особо комфортной погоды. Но каждый раз, когда я выхожу на улицу и слышу, что не -5 или -15, и что нет гололеда, и что светится солнечным желтым цветом форзиция, и что цветут деревья, перестаю грустить и думаю — как мне приятно, что так много внимания уделяют погоде. Потепление в Украине — уже с понедельника», — анонсирует синоптик Наталья Диденко.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Опасные заморозки и дождь днем: прогноз погоды в Харькове и области на Пасху», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 апреля 2026 в 19:34;