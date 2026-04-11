Небезпечні заморозки та дощ удень: погода в Харкові та області на Великдень
У неділю, 12 квітня, у Харкові та області вночі без опадів, удень невеликий дощ.
У Харкові вночі термометри покажуть від 1 до 3 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки, вдень — від 9 до 11 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки, вдень – від 8 до 13 тепла.
Синоптики попереджають: заморозкам на поверхні ґрунту присвоєно І рівень небезпечності (жовтий).
Вітер південної чверті – 5-10 м/с.
«Завтра у більшості областей треба розраховувати на парасолі… Паска не обіцяє надто комфортної погоди. Але я щоразу, як виходжу на вулицю і чую, що не -5 чи -15, і що немає ожеледиці, і що світить сонячним жовтим кольором форзиція, і що слово “квітень” – таки від квіту на деревах, перестаю сумувати і думаю – як мені приємно, що так багато приділяють уваги погоді. Потепління в Україні – вже з понеділка», — анонсує синоптикиня Наталка Діденко.
- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2026 в 19:34;