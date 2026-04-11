Небезпечні заморозки та дощ удень: погода в Харкові та області на Великдень

Погода 19:34   11.04.2026
Олена Нагорна
У неділю, 12 квітня, у Харкові та області вночі без опадів, удень невеликий дощ.

У Харкові вночі термометри покажуть від 1 до 3 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки, вдень — від 9 до 11 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки, вдень – від 8 до 13 тепла.

Синоптики попереджають: заморозкам на поверхні ґрунту присвоєно І рівень небезпечності (жовтий).

Вітер південної чверті – 5-10 м/с.

«Завтра у більшості областей треба розраховувати на парасолі… Паска не обіцяє надто комфортної погоди. Але я щоразу, як виходжу на вулицю і чую, що не -5 чи -15, і що немає ожеледиці, і що світить сонячним жовтим кольором форзиція, і що слово “квітень” – таки від квіту на деревах, перестаю сумувати і думаю – як мені приємно, що так багато приділяють уваги погоді. Потепління в Україні – вже з понеділка», — анонсує синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також: Абрикоси цвітуть, заморозки б’ють: як аграрії Харківщини борються за врожай

Популярно
Небезпечні заморозки та дощ удень: погода в Харкові та області на Великдень
Небезпечні заморозки та дощ удень: погода в Харкові та області на Великдень
11.04.2026, 19:34
Харківський «Металіст 1925» обіграв «Динамо»
Харківський «Металіст 1925» обіграв «Динамо»
11.04.2026, 18:30
Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
07.04.2026, 14:10
Більш ніж сотню БпЛА “Молния” збили на підльоті до Харкова за місяць (відео)
Більш ніж сотню БпЛА “Молния” збили на підльоті до Харкова за місяць (відео)
11.04.2026, 17:35
«Люди ментально розвантажуються»: у метро Харкова проходить дискотека (відео)
«Люди ментально розвантажуються»: у метро Харкова проходить дискотека (відео)
11.04.2026, 13:38
З полону визволили дві сотні українців, серед них захисники Харківщини (відео)
З полону визволили дві сотні українців, серед них захисники Харківщини (відео)
11.04.2026, 15:01

Новини за темою:

11.04.2026
Харківський «Металіст 1925» обіграв «Динамо»
11.04.2026
Скільки атак військ РФ зафіксував Генштаб ЗСУ на Харківщині до «перемир’я»
11.04.2026
Більш ніж сотню БпЛА “Молния” збили на підльоті до Харкова за місяць (відео)
11.04.2026
«Люди ментально розвантажуються»: у метро Харкова проходить дискотека (відео)
11.04.2026
Перший в Україні підземний дитсадок під Харковом показав Синєгубов (фото)


  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2026 в 19:34;

