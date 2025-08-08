Взрыв прогремел в Харькове — атаковал «Шахед», пожар: что известно

В Харькове около 23:55 7 августа раздался взрыв. В городе была тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что атаковал «Шахед».

А следом уточнил: «прилет» был в Салтовском районе, горит гражданское предприятие.