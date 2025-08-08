Взрыв прогремел в Харькове — атаковал «Шахед», пожар: что известно
В Харькове около 23:55 7 августа раздался взрыв. В городе была тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
Мэр Игорь Терехов сообщил, что атаковал «Шахед».
А следом уточнил: «прилет» был в Салтовском районе, горит гражданское предприятие.
Читайте также: “Угрожающая ситуация” — Машовец о прорыве РФ к северным окраинам Купянска
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, взрыв, новости Харькова, прилет, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрыв прогремел в Харькове — атаковал «Шахед», пожар: что известно»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2025 в 00:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 23:55 7 августа раздался взрыв. В городе была тревога из-за угрозы ударных БпЛА".