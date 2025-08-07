Live
“Угрожающая ситуация” — Машовец о прорыве РФ к северным окраинам Купянска

Фронт 21:29   07.08.2025
Елена Нагорная
“Угрожающая ситуация” — Машовец о прорыве РФ к северным окраинам Купянска Скриншот

Прорыв войск РФ к северным окраинам Купянска Харьковской области и их дальнейшее продвижение может привести к взятию противником под плотный огневой контроль путей обеспечения плацдарма Сил обороны восточнее города, рассказал в эфире YouTube-канала “NEMYRIALIVE” обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.

“Основные события в операционной зоне группировки войск “Север” (ВС РФ — ред.) происходят севернее Купянска, где противник фактически сумел выйти на северные окраины города, — констатировал Машовец. — Действуя по направлению Голубовка-Радьковка он прорвался за дорогу Р79 и пытается удержать Кондрашовку, куда прорвались штурмовые группы противника с плацдарма. Особенность в том, что продвигаясь, изолируя Купянск с севера, противник очевидно выходит на возможность взять под контроль огневой достаточно плотный основную коммуникацию материально-технического обеспечения подразделений ВСУ, которые ведут боевые действия на плацдарме восточнее Купянска и восточнее Оскола. Вот это достаточно угрожающая ситуация. Со стороны Радьковки пробились, постоянно наращивают усилия. Там действуют части и подразделения из состава 68-й дивизии 6-й армии. Она усилена отдельными подразделениями 27-й отдельной мотострелковой бригады. И состав 1-й танковой перебросили сюда на усиление. То есть тут сил достаточно противника для того, чтобы вести интенсивные наступательные действия”.

Видео: NEMYRIALIVE/YouTube

Также аналитик отметил несколько атак противника в полосе 4-й танковой дивизии из состава 1-й танковой армии в направлении Боровой. Севернее Боровской Андреевки военные РФ вклинились в оборону и пытаются заставить ВСУ отойти из района Загрызово, Новой Кругляковки и Богуславки на юг. Атаковали они в районе Зеленого Гая, но без особых результатов, подчеркнул Машовец.

Кроме того, рассказал он, также россияне периодически проявляют активность в районе Волчанска, населенных пунктов Волчанские Хутора и Зыбино, пытаются пробиться к реке Волчья и пересечь ее в юго-восточном направлении.

“Очевидно пробует на прочность СОУ по направлению на Великий Бурлук. Также они пытаются в пределах самого Волчанска продвигаться, но, как я говорил, полностью не контролируют даже северную часть города. В районе маслоперерабатывающего завода 128-я бригада противника проявляет активность периодически”, — отметил аналитик.

В районе Мелового военные РФ все так же изредка пытаются атаковать в направлении сел Хатнее и Амбарное, чтобы расширить вклинение, добавил Машовец.

Читайте также: «Заманчивые перспективы» открываются для РФ возле Купянска – что произошло

Автор: Елена Нагорная
