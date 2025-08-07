«Загрозлива ситуація» – Машовець про прорив РФ до північних околиць Куп’янська

Прорив військ РФ до північних околиць Куп’янська Харківської області та їхнє подальше просування може призвести до взяття супротивником під щільний вогневий контроль шляхів забезпечення плацдарму Сил оборони на сході від міста, розповів в етері YouTube-каналу “NEMYRIALIVE” оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець.

“Основні події в операційній зоні угруповання військ “Північ” (ЗС РФ – ред.) відбуваються на північ від Куп’янська, де противник фактично зумів вийти на північні околиці міста, – констатував Машовець. – Діючи за напрямком Голубівка-Радьківка, він прорвався за дорогу Р79 і намагається утримати Кіндрашівку, куди прорвалися штурмові групи противника з плацдарму. Особливість у тому, що просуваючись, ізолюючи Куп’янськ з півночі, противник очевидно виходить на можливість взяти під контроль вогневий досить щільний основну комунікацію матеріально-технічного забезпечення підрозділів ЗСУ, які ведуть бойові дії на плацдармі на схід від Куп’янська і на схід від Осколу. Ось це досить загрозлива ситуація. З боку Радьківки пробилися, постійно нарощують зусилля. Там діють частини і підрозділи зі складу 68-ї дивізії 6-ї армії. Вона посилена окремими підрозділами 27-ї окремої мотострілецької бригади. І склад 1-ї танкової перекинули сюди на посилення. Тобто тут сил достатньо противника для того, щоб вести інтенсивні наступальні дії”.

Відео: NEMYRIALIVE/YouTube

Також аналітик відзначив кілька атак супротивника у смузі 4-ї танкової дивізії зі складу 1-ї танкової армії у напрямку Борової. На північ від Борівської Андріївки військові РФ вклинилися в оборону і намагаються змусити ЗСУ відійти з району Загризового, Нової Кругляківки та Богуславки на південь. Атакували вони в районі Зеленого Гаю, але без особливих результатів, наголосив Машовець.

Крім того, розповів він, росіяни періодично виявляють активність у районі Вовчанська, населених пунктів Вовчанські Хутори та Зибине, намагаються пробитися до річки Вовча та перетнути її у південно-східному напрямку.

“Очевидно пробує на міцність СОУ у напрямку на Великий Бурлук. Також вони намагаються в межах самого Вовчанська просуватися, але, як я казав, повністю не контролюють навіть північну частину міста. У районі маслопереробного заводу 128-ма бригада противника проявляє активність періодично”, – зазначив аналітик.

У районі Мілового військові РФ так само зрідка намагаються атакувати в напрямку сіл Хатнє й Амбарне, щоб розширити вклинення, додав Машовець.