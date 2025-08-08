Вибух пролунав у Харкові – атакував “шахед”, пожежа: що відомо
У Харкові близько 23:55 7 серпня пролунав вибух. У місті була тривога через загрозу ударних БпЛА.
Мер Ігор Терехов повідомив, що атакував “шахед”.
А потім уточнив : “приліт” був у Салтівському районі, горить цивільне підприємство.
Читайте також: “Загрозлива ситуація” – Машовець про прорив РФ до північних околиць Куп’янська
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибух пролунав у Харкові – атакував “шахед”, пожежа: що відомо»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2025 в 00:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 23:55 7 серпня пролунав вибух. У місті була тривога через загрозу ударних БпЛА".