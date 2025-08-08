Вибух пролунав у Харкові – атакував “шахед”, пожежа: що відомо

У Харкові близько 23:55 7 серпня пролунав вибух. У місті була тривога через загрозу ударних БпЛА.

Мер Ігор Терехов повідомив, що атакував “шахед”.

А потім уточнив : “приліт” був у Салтівському районі, горить цивільне підприємство.