Новини Харкова – головне за 8 серпня: “приліт” на Салтівці

Події 00:13   08.08.2025
Оксана Горун
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

00:12

Харків близько опівночі атакував “шахед”

По Харкову вдарив російський БпЛА. У цей момент у місті була повітряна тривога. “Приліт” припав по Салтівському району, повідомив мер Ігор Терехов. Відомо, що виникла пожежа на цивільному підприємстві.

Інформація оновлюється тут.

Новини за темою:

00:05
Вибух пролунав у Харкові – атакував “шахед”, пожежа: що відомо
19:24
«Шахеди» з реактивним двигуном. Чи загрожують вони Харкову?
08:16
Троє поранених – Терехов розповів про наслідки атаки БпЛА на Харків
12:53
Наслідки могли бути трагічними – Терехов про ранковий удар по Харкову
23:38
У Харкові пролунав вибух: серед вісьмох постраждалих – дитина (відео)

