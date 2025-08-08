Новини Харкова – головне за 8 серпня: “приліт” на Салтівці

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

00:12

Харків близько опівночі атакував “шахед”

По Харкову вдарив російський БпЛА. У цей момент у місті була повітряна тривога. “Приліт” припав по Салтівському району, повідомив мер Ігор Терехов. Відомо, що виникла пожежа на цивільному підприємстві.

Інформація оновлюється тут.