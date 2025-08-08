Live
Окупанти п'ять разів атакували на Харківщині, йде один бій: ГШ на 16:00

Фронт 16:44   08.08.2025
Вікторія Яковенко
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог атакував двічі у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили три атаки у районах Мирового, Куп’янська та в напрямку Нової Кругляківки, один бій триває дотепер.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждала Тимофіївка на Харківщині.

Читайте також: “Їх у Куп’янську немає” – Канашевич розповів про спроби РФ прорватися до міста

Автор: Вікторія Яковенко


