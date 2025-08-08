Live
  • Пт 08.08.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.46
  • EUR 48.28

“Їх у Куп’янську немає” – Канашевич розповів про спроби РФ прорватися до міста

Україна 10:45   08.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Їх у Куп’янську немає” – Канашевич розповів про спроби РФ прорватися до міста Скріншот

Начальник місцевої РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону повідомив, що зараз у Куп’янському районі мешкають близько 4600 людей. 

Водночас останнім часом помічають, що люди потроху виїжджають – у середньому за добу евакуюються по 30 людей.

“Тобто певні ознаки того, що люди відчувають обстріли, відчувають те, що кожен день є у нас поранення. Майже кожного дня, на жаль, у нас є загиблі, є руйнації суттєві, немає критичної інфраструктури фактично вже в місті Куп’янську”, – констатував Канашевич.

Однак, є випадки, коли люди повертаються додому. У тому числі – в особливо небезпечні населені пункти, які розташовані неподалік активних бойових дій.

“У нас люди навіть повертаються і на лівий берег річки Оскіл, де фактично зона активних бойових дій, і де вже із жовтня місяця у нас нема ані газу, ані світла, ані води. Тобто люди приймають такі рішення. На жаль, ми фіксуємо випадки, коли небезпечні населені пункти, люди повертаються разом з дітьми. Ми акуратно працюємо в цій ситуації, залучаємо поліцію, ювенальну провінцію, робимо все для того, щоб максимально швидко їх вивезти”, – зазначив начальник РВА.

Тим часом росіяни так само активно намагаються прорватися до околиць Куп’янська. Але СОУ активно відбивають такі штурми. І поки що росіянам не вдалося зайти до міста.

“Щодо безпосередньої наявності в Куп’янську, там у нас є поліція і Служба безпеки, у нас працюють Збройні сили. Тому я думаю, що поки можемо говорити що їх в Куп’янську немає“, – додав Канашевич.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: ISW: двох військових РФ бачили у Соболівці біля Куп’янська – чи захопили село

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Косив траву й підірвався: НП сталася на Харківщині
Косив траву й підірвався: НП сталася на Харківщині
08.08.2025, 12:07
Нарубали дерев на 12 мільйонів гривень: четверо чоловіків отримали підозру
Нарубали дерев на 12 мільйонів гривень: четверо чоловіків отримали підозру
08.08.2025, 11:25
Понад 1,5 тисячі кущів коноплі та восьми кг каннабісу вилучили на Харківщині
Понад 1,5 тисячі кущів коноплі та восьми кг каннабісу вилучили на Харківщині
08.08.2025, 11:47
233 млн грн розікрали на Харківщині: облпрокуратура назвала фігурантів 📷
233 млн грн розікрали на Харківщині: облпрокуратура назвала фігурантів 📷
07.08.2025, 18:29
Що горіло на Салтівці вночі, показали у ДСНС (фото, відео)
Що горіло на Салтівці вночі, показали у ДСНС (фото, відео)
08.08.2025, 10:05
“Їх у Куп’янську немає” – Канашевич розповів про спроби РФ прорватися до міста
“Їх у Куп’янську немає” – Канашевич розповів про спроби РФ прорватися до міста
08.08.2025, 10:45

Новини за темою:

09:40
Коваленко: росіяни невдовзі можуть почати штурмувати Куп’янськ, “але є нюанс”
09:10
Про постраждалих та руйнування за добу на Харківщині, розповів Синєгубов
08:20
Генштаб: 15 атак росіян відбили захисники Харківщини за добу
07:30
ISW: двох військових РФ бачили у Соболівці біля Куп’янська – чи захопили село
08:35
П’ять населених пунктів потрапили під авіаудари РФ – дані Генштабу

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «“Їх у Куп’янську немає” – Канашевич розповів про спроби РФ прорватися до міста»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2025 в 10:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник місцевої РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону повідомив, що зараз у Куп’янському районі мешкають близько 4600 людей. ".