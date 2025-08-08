“Їх у Куп’янську немає” – Канашевич розповів про спроби РФ прорватися до міста
Начальник місцевої РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону повідомив, що зараз у Куп’янському районі мешкають близько 4600 людей.
Водночас останнім часом помічають, що люди потроху виїжджають – у середньому за добу евакуюються по 30 людей.
“Тобто певні ознаки того, що люди відчувають обстріли, відчувають те, що кожен день є у нас поранення. Майже кожного дня, на жаль, у нас є загиблі, є руйнації суттєві, немає критичної інфраструктури фактично вже в місті Куп’янську”, – констатував Канашевич.
Однак, є випадки, коли люди повертаються додому. У тому числі – в особливо небезпечні населені пункти, які розташовані неподалік активних бойових дій.
“У нас люди навіть повертаються і на лівий берег річки Оскіл, де фактично зона активних бойових дій, і де вже із жовтня місяця у нас нема ані газу, ані світла, ані води. Тобто люди приймають такі рішення. На жаль, ми фіксуємо випадки, коли небезпечні населені пункти, люди повертаються разом з дітьми. Ми акуратно працюємо в цій ситуації, залучаємо поліцію, ювенальну провінцію, робимо все для того, щоб максимально швидко їх вивезти”, – зазначив начальник РВА.
Тим часом росіяни так само активно намагаються прорватися до околиць Куп’янська. Але СОУ активно відбивають такі штурми. І поки що росіянам не вдалося зайти до міста.
“Щодо безпосередньої наявності в Куп’янську, там у нас є поліція і Служба безпеки, у нас працюють Збройні сили. Тому я думаю, що поки можемо говорити що їх в Куп’янську немає“, – додав Канашевич.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: ISW: двох військових РФ бачили у Соболівці біля Куп’янська – чи захопили село
Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2025 в 10:45
