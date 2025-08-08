«Их в Купянске нет» – Канашевич рассказал о попытках РФ прорваться в город
Начальник местного РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил, что на данный момент в Купянском районе живут около 4600 людей.
Вместе с тем, в последнее время замечают, что люди понемногу выезжают – в среднем, за сутки эвакуируются по 30 людей.
«То есть, определенные признаки того, что люди ощущают обстрелы, ощущают то, что каждый день есть у нас ранения. Почти каждый день, к сожалению, у нас есть погибшие, есть разрушения существенные, нет критической инфраструктуры фактически уже в городе Купянске», – констатировал Канашевич.
Однако есть случаи, когда люди возвращаются домой. В том числе – в особо опасные населенные пункты, которые расположены неподалеку активных боевых действий.
«У нас люди даже возвращаются и на левый берег реки Оскол, где фактически зона активных боевых действий, и где уже с октября месяца у нас нет ни газа, ни света, ни воды. К сожалению, мы фиксируем случаи, когда в опасные населенные пункты люди возвращаются вместе с детьми. Мы аккуратно работаем в этой ситуации, привлекаем полицию, ювенальную провинцию, делаем все для того, чтобы максимально быстро вывезти их», – отметил начальник РВА.
Тем временем россияне все так же активно пытаются прорваться к окраинам Купянска. Но СОУ активно отбивают такие штурмы. И пока что россиянам не удалось зайти в город.
«Относительно непосредственного наличия в Купянске, там у нас есть полиция и Служба безопасности,
у нас работают Вооруженные силы. Поэтому я думаю, что пока можем говорить, что их в Купянске нет», – добавил Канашевич.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: ISW: двух военных РФ видели в Соболевке возле Купянска – захватили ли село
