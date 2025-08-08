Live
Оккупанты пять раз атаковали на Харьковщине, идет один бой: ГШ на 16:00

Фронт 16:44   08.08.2025
Виктория Яковенко
Оккупанты пять раз атаковали на Харьковщине, идет один бой: ГШ на 16:00 Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг атаковал дважды в районе Волчанска и в направлении села Нововасиловка.

На Купянском направлении оккупанты совершили три атаки в районах Мирового, Купянска и в направлении Новой Кругляковки, один бой продолжается до сих пор.

От огня вражеской артиллерии и минометов пострадала Тимофеевка на Харьковщине.

Читайте также: «Их в Купянске нет» – Канашевич рассказал о попытках РФ прорваться в город

Автор: Виктория Яковенко
