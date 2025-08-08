Live
У Харкові двоє людей постраждали через нічний удар по Салтівці – ДСНС

Події 08:08   08.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу у регіоні виникло 12 пожеж, чотири з них – розпочалися внаслідок російських обстрілів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вночі ворог ударив по цивільному підприємству у Харкові. Росіяни випустили безпілотник по Салтівському району. В результаті почалася пожежа у чотириповерховій офісній будівлі. Постраждалих наразі двоє.

“У с. Ясинувате Борівської громади Ізюмського району та у сел. Коломак Богодухівського району внаслідок обстрілів горіла трава на площах 2 га та 50 м кв. відповідно”, – пишуть у ДСНС.

Також за добу рятувальники ліквідували шість загорянь у природних екосистемах регіону.

Читайте також: Тепло, без опадів: прогноз погоди у Харкові та області на 8 серпня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
