В Харькове двое людей пострадали из-за ночного удара по Салтовке – ГСЧС
За сутки в регионе возникло 12 пожаров, четыре из них – начались в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Ночью враг ударил по гражданскому предприятию в Харькове. Россияне выпустили беспилотник по Салтовскому району. В результате начался пожар в четырехэтажном офисном здании. Пострадавших на данный момент двое.
«В с. Ясиноватое Боровской громады Изюмского района и в пос. Коломак Богодуховского района в результате обстрелов горела трава на площадях 2 га и 50 кв. соответственно», – пишут в ГСЧС.
Также за сутки спасатели ликвидировали шесть возгораний в природных экосистемах региона.
Дата публикации материала: 8 августа 2025 в 08:08
