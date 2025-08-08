Live
В Харькове двое людей пострадали из-за ночного удара по Салтовке – ГСЧС

Происшествия 08:08   08.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
За сутки в регионе возникло 12 пожаров, четыре из них – начались в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ночью враг ударил по гражданскому предприятию в Харькове. Россияне выпустили беспилотник по Салтовскому району. В результате начался пожар в четырехэтажном офисном здании. Пострадавших на данный момент двое.

«В с. Ясиноватое Боровской громады Изюмского района и в пос. Коломак Богодуховского района в результате обстрелов горела трава на площадях 2 га и 50 кв. соответственно», – пишут в ГСЧС.

Также за сутки спасатели ликвидировали шесть возгораний в природных экосистемах региона.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в регионе возникло 12 пожаров, четыре из них – начались в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".