Тепло, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 8 августа

В пятницу, 8 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 14 до 16 градусов, днем – от 25 до 27, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 13 до 18 градусов, дневная – от 25 до 30 градусов.

Ветер северный – 5-10 м/с.

Ранее Региональный центр по гидрометеорологии подвел итоги июля в Харьковской области и сообщил, как погода повлияла на урожай. Так, условия в течение второго месяца лета были неблагоприятными для роста, развития и формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур.