Live
  • Чт 07.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.29

Тепло, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 8 августа

Погода 19:21   07.08.2025
Елена Нагорная
Тепло, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 8 августа

В пятницу, 8 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 14 до 16 градусов, днем – от 25 до 27, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 13 до 18 градусов, дневная – от 25 до 30 градусов.

Ветер северный – 5-10 м/с.

Читайте также: Срочное уведомление по Харьковской области: появился опасный вредитель

Ранее Региональный центр по гидрометеорологии подвел итоги июля в Харьковской области и сообщил, как погода повлияла на урожай. Так, условия в течение второго месяца лета были неблагоприятными для роста, развития и формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Срочное уведомление по Харьковской области: появился опасный вредитель
Срочное уведомление по Харьковской области: появился опасный вредитель
07.08.2025, 17:49
Работа в Харькове и области: вакансии недели, кому предлагают 50 тысяч
Работа в Харькове и области: вакансии недели, кому предлагают 50 тысяч
07.08.2025, 15:22
233 млн грн разворовали на Харьковщине: облпрокуратура назвала фигурантов 📷
233 млн грн разворовали на Харьковщине: облпрокуратура назвала фигурантов 📷
07.08.2025, 18:29
Новости Харькова — главное 7 августа: изменения в бюджет и тайна катакомб
Новости Харькова — главное 7 августа: изменения в бюджет и тайна катакомб
07.08.2025, 20:41
Наживались на Харьковщине во время войны: генпрокурор заявил о подозреваемых
Наживались на Харьковщине во время войны: генпрокурор заявил о подозреваемых
07.08.2025, 17:15
Харьков передаст деньги в бюджет области: зачем
Харьков передаст деньги в бюджет области: зачем
07.08.2025, 20:28

Новости по теме:

20:00
Почти 10 млрд грн выделили жителям Харьковщины на новые дома и квартиры
19:21
Тепло, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 8 августа
18:29
233 млн грн разворовали на Харьковщине: облпрокуратура назвала фигурантов 📷
17:49
Срочное уведомление по Харьковской области: появился опасный вредитель
17:15
Наживались на Харьковщине во время войны: генпрокурор заявил о подозреваемых

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Тепло, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 8 августа»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 19:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 8 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.".