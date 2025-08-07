Тепло, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 8 августа
В пятницу, 8 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью термометры покажут от 14 до 16 градусов, днем – от 25 до 27, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 13 до 18 градусов, дневная – от 25 до 30 градусов.
Ветер северный – 5-10 м/с.
Читайте также: Срочное уведомление по Харьковской области: появился опасный вредитель
Ранее Региональный центр по гидрометеорологии подвел итоги июля в Харьковской области и сообщил, как погода повлияла на урожай. Так, условия в течение второго месяца лета были неблагоприятными для роста, развития и формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур.
Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 19:21
