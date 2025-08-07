Тепло, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 8 серпня

У п’ятницю, 8 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 14 до 16 градусів, вдень – від 25 до 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 13 до 18 градусів, денна – від 25 до 30 градусів.

Вітер північний – 5-10 м/с.

Раніше Регіональний центр з гідрометеорології підбив підсумки липня у Харківській області та повідомив, як погода вплинула на врожай. Так, умови протягом другого місяця літа були несприятливими для зростання, розвитку та формування врожаю пізніх сільськогосподарських культур.