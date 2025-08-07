Live
  • Чт 07.08.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.29

Тепло, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 8 серпня

Погода 19:21   07.08.2025
Олена Нагорна
Тепло, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 8 серпня

У п’ятницю, 8 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 14 до 16 градусів, вдень – від 25 до 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 13 до 18 градусів, денна – від 25 до 30 градусів.

Вітер північний – 5-10 м/с.

Читайте також: Термінове сповіщення по Харківщині: з’явився небезпечний шкідник

Раніше Регіональний центр з гідрометеорології підбив підсумки липня у Харківській області та повідомив, як погода вплинула на врожай. Так, умови протягом другого місяця літа були несприятливими для зростання, розвитку та формування врожаю пізніх сільськогосподарських культур.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Харків передасть гроші до бюджету області: навіщо
Харків передасть гроші до бюджету області: навіщо
07.08.2025, 20:28
Майже 10 млрд грн виділили мешканцям Харківщини на нові будинки та квартири
Майже 10 млрд грн виділили мешканцям Харківщини на нові будинки та квартири
07.08.2025, 20:00
Тепло, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 8 серпня
Тепло, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 8 серпня
07.08.2025, 19:21
233 млн грн розікрали на Харківщині: облпрокуратура назвала фігурантів 📷
233 млн грн розікрали на Харківщині: облпрокуратура назвала фігурантів 📷
07.08.2025, 18:29
Термінове сповіщення по Харківщині: з’явився небезпечний шкідник
Термінове сповіщення по Харківщині: з’явився небезпечний шкідник
07.08.2025, 17:49
Новини Харкова — головне 7 серпня: зміни до бюджету та таємниця катакомб
Новини Харкова — головне 7 серпня: зміни до бюджету та таємниця катакомб
07.08.2025, 20:41

Новини за темою:

20:00
Майже 10 млрд грн виділили мешканцям Харківщини на нові будинки та квартири
19:21
Тепло, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 8 серпня
18:29
233 млн грн розікрали на Харківщині: облпрокуратура назвала фігурантів 📷
17:49
Термінове сповіщення по Харківщині: з’явився небезпечний шкідник
17:15
Наживалися на Харківщині під час війни: генпрокурор заявив про підозрюваних

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Тепло, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 8 серпня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 19:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 8 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.".