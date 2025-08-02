Дефіцит опадів та спека: як погода у липні вплинула на врожай на Харківщині

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології підбили підсумки липня на Харківщині та повідомили, як погода вплинула на врожай.

Зазначається, що погодні умови впродовж другого місяця літа були малосприятливими для росту, розвитку та формування врожаю пізніх сільськогосподарських культур.

«Дефіцит опадів упродовж вегетаційного періоду (на переважній частині області сума опадів не перевищувала 60 – 80% за відповідний період) та підвищений температурний фон впродовж липня обумовили суттєве погіршення зволоження ґрунту на більшості площ області. Такі умови, сприяли утриманню та поширенню ґрунтової засухи, яку відмічали на більшості посівних площ Харківської області, що може негативно позначитися на продуктивності пізніх сільськогосподарських культур», – заявили синоптики.

Впродовж декади аграрії проводили збір зернових, зернобобових та гречки, додали в гідрометцентрі.