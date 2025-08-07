Термінове сповіщення по Харківщині: з’явився небезпечний шкідник

Чергове “термінове сигналізаційне повідомлення” опублікувало Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області. Цього разу аграріїв попереджають про поширення гусениць бавовникової совки.

Як зазначили у відомстві, ці шкідники поширилися у посівах кукурудзи та соняшника у Берестинському, Богодухівському, Лозівському та інших районах. Гусеницями в кількості однієї або двох уражені 1-5% рослин на 30-59% обстежених площ.

“Сільгосптоваровиробникам рекомендують взяти під постійний контроль фітосанітарний стан посівів кукурудзи та соняшника і при перевищенні економічного порогу шкідливості, а саме заселення гусеницями 6-8% рослин, вжити заходів щодо проведення своєчасних хімічних обробок дозволеними до використання інсектицидами, дотримуючись регламентів їх застосування та забезпеченням збереження корисної ентомофауни і медоносних бджіл”, – інформують у Держпродспоживслужбі.

Раніше Регіональний центр з гідрометеорології підбив підсумки липня у Харківській області та повідомив, як погода вплинула на врожай. Так, умови протягом другого місяця літа були несприятливими для зростання, розвитку та формування врожаю пізніх сільськогосподарських культур.