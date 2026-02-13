Розорювали стародавнє поселення: в аграрія забирають землю на Харківщині
Верховний суд зобов’язав повернути державі в особі ХОВА земельну ділянку, на якій розташована пам’ятка археології — стародавнє «Поселення Валки-ІХ» черняхівської культури ІІІ–V століть.
Йдеться про 2 гектари землі, які у 2016 році ГУ Держгеокадастру у Харківській області незаконно передало фізичній особі у приватну власність для сільськогосподарських потреб, інформують в обласній прокуратурі.
Попри те, що ще у 2011 році ця територія набула статусу пам’ятника археології місцевого значення, її почали використовувати як орну, зазначають у відомстві. Крім того, ділянка, що відноситься до земель історико-культурного призначення, не може перебувати у приватній власності. Її відчуження можливе виключно за погодженням з Кабміном та уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини, чого зроблено не було.
Валківський райсуд області підтримав позицію прокуратури, проте апеляційний суд скасував це рішення. Верховний суд 4 лютого поставив крапку у справі, залишивши чинним рішення суду першої інстанції.
Як раніше повідомляли в обласній прокуратурі, будівлю «Медичного товариства» у Харкові, відому містянам як «пряничний будинок», під час війни хочуть перетворити на адміністративно-офісний центр із підземним паркінгом. Це пам’ятка містобудування та архітектури місцевого значення. Прокуратура вже вдруге подала апеляційну скаргу, щоб повернути державі пам’ятку архітектури та ділянку історико-культурного призначення під нею.
Читайте також: На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аграрії, земля, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Розорювали стародавнє поселення: в аграрія забирають землю на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2026 в 17:56;