Розорювали стародавнє поселення: в аграрія забирають землю на Харківщині

Верховний суд зобов’язав повернути державі в особі ХОВА земельну ділянку, на якій розташована пам’ятка археології — стародавнє «Поселення Валки-ІХ» черняхівської культури ІІІ–V століть.

Йдеться про 2 гектари землі, які у 2016 році ГУ Держгеокадастру у Харківській області незаконно передало фізичній особі у приватну власність для сільськогосподарських потреб, інформують в обласній прокуратурі.

Попри те, що ще у 2011 році ця територія набула статусу пам’ятника археології місцевого значення, її почали використовувати як орну, зазначають у відомстві. Крім того, ділянка, що відноситься до земель історико-культурного призначення, не може перебувати у приватній власності. Її відчуження можливе виключно за погодженням з Кабміном та уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини, чого зроблено не було.

Валківський райсуд області підтримав позицію прокуратури, проте апеляційний суд скасував це рішення. Верховний суд 4 лютого поставив крапку у справі, залишивши чинним рішення суду першої інстанції.

Як раніше повідомляли в обласній прокуратурі, будівлю «Медичного товариства» у Харкові, відому містянам як «пряничний будинок», під час війни хочуть перетворити на адміністративно-офісний центр із підземним паркінгом. Це пам’ятка містобудування та архітектури місцевого значення. Прокуратура вже вдруге подала апеляційну скаргу, щоб повернути державі пам’ятку архітектури та ділянку історико-культурного призначення під нею.