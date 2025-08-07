Срочное уведомление по Харьковской области: появился опасный вредитель
Очередное «срочное сигнальное сообщение» опубликовало Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области. В этот раз аграриев предупреждают о распространении гусениц хлопковой совки.
Как отметили в ведомстве, эти вредители распространились в посевах кукурузы и подсолнечника в Берестинском, Богодуховском, Лозовском и других районах. Гусеницами в количестве одной или двух поражены 1-5% растений на 30-59% обследованных площадей.
«Сельхозтоваропроизводителям рекомендуют взять под постоянный контроль фитосанитарное состояние посевов кукурузы и подсолнечника и при превышении экономического порога вредности, а именно заселения гусеницами 6-8% растений, принять меры по проведению своевременных химических обработок разрешенными к использованию инсектицидами, соблюдая регламенты их применения и обеспечивая сохранность полезной энтомофауны и медоносных пчел», — информируют в Госпродпотребслужбе.
Читайте также: Саранча в Харькове и области: стоит ли ожидать – энтомолог Терехова
Ранее Региональный центр по гидрометеорологии подвел итоги июля в Харьковской области и сообщил, как погода повлияла на урожай. Так, условия в течение второго месяца лета были неблагоприятными для роста, развития и формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур.
Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 17:49
