Срочное уведомление по Харьковской области: появился опасный вредитель

Общество 17:49   07.08.2025
Елена Нагорная
Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

Очередное «срочное сигнальное сообщение» опубликовало Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области. В этот раз аграриев предупреждают о распространении гусениц хлопковой совки.

Как отметили в ведомстве, эти вредители распространились в посевах кукурузы и подсолнечника в Берестинском, Богодуховском, Лозовском и других районах. Гусеницами в количестве одной или двух поражены 1-5% растений на 30-59% обследованных площадей.

«Сельхозтоваропроизводителям рекомендуют взять под постоянный контроль фитосанитарное состояние посевов кукурузы и подсолнечника и при превышении экономического порога вредности, а именно заселения гусеницами 6-8% растений, принять меры по проведению своевременных химических обработок разрешенными к использованию инсектицидами, соблюдая регламенты их применения и обеспечивая сохранность полезной энтомофауны и медоносных пчел», — информируют в Госпродпотребслужбе.

Ранее Региональный центр по гидрометеорологии подвел итоги июля в Харьковской области и сообщил, как погода повлияла на урожай. Так, условия в течение второго месяца лета были неблагоприятными для роста, развития и формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур.

Автор: Елена Нагорная
