Новости Харькова — главное за 8 августа: «прилет» на Салтовке
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
00:12
Харьков около полуночи атаковал «Шахед»
По Харькову ударил российский БпЛА. В этот момент в городе была воздушная тревога. «Прилет» пришелся по Салтовскому району, сообщил мэр Игорь Терехов. Известно, что возник пожар на гражданском предприятии.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, новости Харькова, пожары, прилет, терехов;
