Новости Харькова — главное за 8 августа: «прилет» на Салтовке

00:12

Харьков около полуночи атаковал «Шахед»

По Харькову ударил российский БпЛА. В этот момент в городе была воздушная тревога. «Прилет» пришелся по Салтовскому району, сообщил мэр Игорь Терехов. Известно, что возник пожар на гражданском предприятии.

