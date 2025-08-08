Live
Новости Харькова — главное за 8 августа: «прилет» на Салтовке

Происшествия 00:13   08.08.2025
Оксана Горун
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

00:12

Харьков около полуночи атаковал «Шахед»

По Харькову ударил российский БпЛА. В этот момент в городе была воздушная тревога. «Прилет» пришелся по Салтовскому району, сообщил мэр Игорь Терехов. Известно, что возник пожар на гражданском предприятии.

Информация обновляется тут.

Автор: Оксана Горун
