Про постраждалих та руйнування за добу на Харківщині, розповів Синєгубов
Вранці 8 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на Харківщині через удари постраждали п’ятеро людей.
“У м. Харків постраждали 66-річний чоловік і 63-річна жінка; у м. Куп’янськ постраждав 63-річний чоловік; у м. Балаклія постраждали 53-річний чоловік і 55-річна жінка. Також по допомогу звернулися 54-річний чоловік і 51-річна жінка, які постраждали в м. Куп’янськ 6 серпня”, – написав Синєгубов
За добу по Харківщині “прилетіло”:
▪️чотири некеровані авіаційні ракети;
▪️ дві ракети «Іскандер М»;
▪️п’ять КАБ;
▪️шість БпЛА типу «Шахед»;
▪️два БпЛА типу «Герань-2»;
▪️сім fpv-дронів.
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена виробнича будівля, у Куп’янському районі – приватні будинки та авто, в Ізюмському – під обстріл потрапив дитячий оздоровчий табір.
“У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка); у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, ліцей, 2 автомобілі (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок, господарчу споруду, електромережі (сел. Коломак)“, – додав начальник ХОВА.
