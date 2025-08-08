Live
Про постраждалих та руйнування за добу на Харківщині, розповів Синєгубов

Події 09:10   08.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 8 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на Харківщині через удари постраждали п’ятеро людей. 

У м. Харків постраждали 66-річний чоловік і 63-річна жінка; у м. Куп’янськ постраждав 63-річний чоловік; у м. Балаклія постраждали 53-річний чоловік і 55-річна жінка. Також по допомогу звернулися 54-річний чоловік і 51-річна жінка, які постраждали в м. Куп’янськ 6 серпня”, – написав Синєгубов

За добу по Харківщині “прилетіло”:

▪️чотири некеровані авіаційні ракети;

▪️ дві ракети «Іскандер М»;

▪️п’ять КАБ;

▪️шість БпЛА типу «Шахед»;

▪️два БпЛА типу «Герань-2»;

▪️сім fpv-дронів.

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена виробнича будівля, у Куп’янському районі – приватні будинки та авто, в Ізюмському – під обстріл потрапив дитячий оздоровчий табір.

“У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка); у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, ліцей, 2 автомобілі (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок, господарчу споруду, електромережі (сел. Коломак)“, – додав начальник ХОВА.

