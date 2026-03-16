За добу рятувальники загасили 30 пожеж в екосистемах Харківщини
В облуправлінні ГУ ДСНС повідомили, що минулої доби рятувальники виїжджали гасити 40 пожеж у регіоні.
При цьому шість загорянь почалися через обстріли РФ. Вогонь вирував у Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах області. Усі осередки виникли внаслідок горіння сухої трави на відкритій місцевості. Також через побутову пожежу є загибла.
“Внаслідок побутової пожежі, що сталася в селі Царедарівка Лозівського району, загинула літня жінка, 1939 року народження. Горіла літня кухня на площі 20 м кв. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – уточнили у ДСНС.
Крім того, у природних екосистемах рятувальники ліквідували 30 пожеж на загальній площі понад 17 га.
Читайте також: Два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові
Популярно
Новини за темою:
Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, займання, пожары в лесах, пожежа, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «За добу рятувальники загасили 30 пожеж в екосистемах Харківщини», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 07:49;