За добу рятувальники загасили 30 пожеж в екосистемах Харківщини

В облуправлінні ГУ ДСНС повідомили, що минулої доби рятувальники виїжджали гасити 40 пожеж у регіоні.

При цьому шість загорянь почалися через обстріли РФ. Вогонь вирував у Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах області. Усі осередки виникли внаслідок горіння сухої трави на відкритій місцевості. Також через побутову пожежу є загибла.

“Внаслідок побутової пожежі, що сталася в селі Царедарівка Лозівського району, загинула літня жінка, 1939 року народження. Горіла літня кухня на площі 20 м кв. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – уточнили у ДСНС.

Крім того, у природних екосистемах рятувальники ліквідували 30 пожеж на загальній площі понад 17 га.