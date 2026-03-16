Шість боїв було за добу на Харківщині – Генштаб

Про ситуацію на фронті повідомив уранці 16 березня Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції СОУ біля населеного пункту Вільча.

На Куп’янському – зафіксували чотири бойові зіткнення в районі Курилівки, Новоосинового та Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 101 авіаційний удар, скинув 287 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9122 дронів-камікадзе та здійснив 3525 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 155 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили в Генштабі.

Втрати росіян, за інформацією ГШ, такі: