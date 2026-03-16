Live

Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов (дополняется)

Происшествия 10:32   16.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов (дополняется)

Утром 16 марта россияне ударили БпЛА по Шевченковскому району, написал мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 10:32. «В результате вражеских обстрелов в Шевченковском районе Харькова повреждено остекление окон в трех многоквартирных домах, забор и остекление окон в хозяйственной постройке», – сообщил начальник ХОВА.

Дополнено в 09:23. Второй удар зафикисровали на границе Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура, написал городской голова.

Дополнено в 09:13. Есть информация о пострадавшем, уточнил Терехов.

09:10. «Прилет» зафиксировали около 09:00. По предварительной информации, оккупанты выпустили по Харькову беспилотник типа «шахед».

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: информации о пострадавших в результате удара нет.

Отметим, тревогу в Харькове периодически объявляли всю ночь и утро. До этого ее дали в 08:53 из-за угрозы применения беспилотников.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что два «прилета» БпЛА было за ночь в Харькове. Удары в Харькове зафиксировали около 03:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом – Киевский район.  По предварительной информации Ситуационного центра, россияне выпустили по городу БпЛА типа «шахед».

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов (дополняется)
Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов (дополняется)
16.03.2026, 10:32
Интервалы в метро Харькова увеличат с понедельника 16 марта
15.03.2026, 18:58
Сегодня 16 марта 2026: какой праздник и день в истории
16.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 16 марта: россияне атакуют город БпЛА
16.03.2026, 09:17
Два «прилета» БпЛА было за ночь в Харькове
16.03.2026, 07:11
БпЛА и FPV-дроны падали на Харьков и область – данные прокуратуры
16.03.2026, 10:20

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 10:32;

