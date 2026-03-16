Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов (дополняется)
Утром 16 марта россияне ударили БпЛА по Шевченковскому району, написал мэр Игорь Терехов.
Дополнено в 10:32. «В результате вражеских обстрелов в Шевченковском районе Харькова повреждено остекление окон в трех многоквартирных домах, забор и остекление окон в хозяйственной постройке», – сообщил начальник ХОВА.
Дополнено в 09:23. Второй удар зафикисровали на границе Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура, написал городской голова.
Дополнено в 09:13. Есть информация о пострадавшем, уточнил Терехов.
09:10. «Прилет» зафиксировали около 09:00. По предварительной информации, оккупанты выпустили по Харькову беспилотник типа «шахед».
Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: информации о пострадавших в результате удара нет.
Отметим, тревогу в Харькове периодически объявляли всю ночь и утро. До этого ее дали в 08:53 из-за угрозы применения беспилотников.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что два «прилета» БпЛА было за ночь в Харькове. Удары в Харькове зафиксировали около 03:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом – Киевский район. По предварительной информации Ситуационного центра, россияне выпустили по городу БпЛА типа «шахед».
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 10:32;