Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов (дополняется)

Утром 16 марта россияне ударили БпЛА по Шевченковскому району, написал мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 10:32. «В результате вражеских обстрелов в Шевченковском районе Харькова повреждено остекление окон в трех многоквартирных домах, забор и остекление окон в хозяйственной постройке», – сообщил начальник ХОВА.

Дополнено в 09:23. Второй удар зафикисровали на границе Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура, написал городской голова.

Дополнено в 09:13. Есть информация о пострадавшем, уточнил Терехов.

09:10. «Прилет» зафиксировали около 09:00. По предварительной информации, оккупанты выпустили по Харькову беспилотник типа «шахед».

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: информации о пострадавших в результате удара нет.

Отметим, тревогу в Харькове периодически объявляли всю ночь и утро. До этого ее дали в 08:53 из-за угрозы применения беспилотников.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что два «прилета» БпЛА было за ночь в Харькове. Удары в Харькове зафиксировали около 03:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом – Киевский район. По предварительной информации Ситуационного центра, россияне выпустили по городу БпЛА типа «шахед».