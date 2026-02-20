Live

Как 21 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики

Общество 22:53   20.02.2026
Оксана Якушко
Как 21 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В субботу, 21 февраля, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 03:30–06:00; 07:00-10:30; 14:00–21:00
1.2 07:00–10:30; 14:00–21:00
2.1 06:00–10:30; 14:00–21:00
2.2 06:00-10:30; 14:00–21:00
3.1 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
3.2 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
4.1 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
4.2 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
5.1 00:00–07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
6.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00

Список адресов за очередями — здесь.

Читайте также: «Люди даже не знают, что нет света»: что сделали в городе на Харьковщине 📹

