Как 21 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики

В субботу, 21 февраля, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 03:30–06:00; 07:00-10:30; 14:00–21:00

1.2 07:00–10:30; 14:00–21:00

2.1 06:00–10:30; 14:00–21:00

2.2 06:00-10:30; 14:00–21:00

3.1 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

3.2 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

4.1 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

5.1 00:00–07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00

5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00

6.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00

Список адресов за очередями — здесь.