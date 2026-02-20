Live

Як 21 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

Суспільство 22:53   20.02.2026
Оксана Якушко
Як 21 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

У суботу, 21 лютого, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах із урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

 

1.1 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00-21:00

1.2 07:00-10:30; 14:00-21:00

2.1 06:00-10:30; 14:00-21:00

2.2 06:00-10:30; 14:00-21:00

3.1 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

3.2 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

4.1 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

5.1 00:00-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00

5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00

6.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00

Список адрес за чергами – тут.

Автор: Оксана Якушко
