Live

Как 17 января планируют выключать свет в Харькове и области

Общество 22:25   16.02.2026
Оксана Якушко
Как 17 января планируют выключать свет в Харькове и области Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Во вторник, 17 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30
3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–22:00
3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–22:00
4.1 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–22:00
4.2 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
5.1 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:00-24:00
5.2 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:00-24:00
6.1 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:00-24:00
6.2 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:00-24:00

Список адресов за очередями — здесь.

Читайте также: Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026, 15:24
Как 17 января планируют выключать свет в Харькове и области
Как 17 января планируют выключать свет в Харькове и области
16.02.2026, 22:25
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
16.02.2026, 10:37
17 февраля трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова из-за погоды
17 февраля трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова из-за погоды
16.02.2026, 19:54
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
16.02.2026, 22:15
Гонки с уклонистом в Харькове и спасение 19 лошадей – итоги 16 февраля
Гонки с уклонистом в Харькове и спасение 19 лошадей – итоги 16 февраля
16.02.2026, 23:47

Новости по теме:

15.02.2026
Как будут отключать свет в Харьковской области 16 февраля – график
14.02.2026
Как будут отключать свет в Харьковской области 15 февраля – график
12.02.2026
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026
«Больше электроэнергии взять неоткуда» — облэнерго об отключениях в Харькове
11.02.2026
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как 17 января планируют выключать свет в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2026 в 22:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 17 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".