Як 17 січня планують вимикати світло у Харкові й області

У вівторок, 17 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00–01:30; 05:00–12:00; 15:30-22:30

1.2 01:30-06:00; 07:00–12:00; 15:30-22:30

2.1 01:30-06:00; 07:00–12:00; 15:30-22:30

2.2 01:30-05:00; 06:00–12:00; 15:30-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–22:00

3.2 01:30–05:00; 08:30-15:30; 19:00–22:00

4.1 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–22:00

4.2 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00

5.1 00:00–01:30; 05:00–08:30; 12:00–19:00; 22:00-24:00

5.2 00:00–01:30; 05:00–08:30; 12:00–19:00; 22:00-24:00

6.1 00:00–01:30; 05:00–08:30; 12:00–19:00; 22:00-24:00

6.2 00:00–01:30; 05:00–08:30; 12:00–19:00; 22:00-24:00

Список адрес за чергами – тут.