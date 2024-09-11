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Проспект Героїв Харкова закриють на ремонт: як організують рух транспорту

Суспільство 10:55   11.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Проспект Героїв Харкова закриють на ремонт: як організують рух транспорту

З 12 по 14 вересня у Харкові перекриють частину проспекту Героїв Харкова. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт, повідомляють у пресслужбі мерії. 

«Для об’їзду закритої ділянки буде організовано двосторонній рух транспорту смугою зустрічного напрямку», – уточнили в КП «Доррембуд».

А ось тролейбуси №7 та автобус №112 у ці дні курсуватимуть за зміненими маршрутами:

тролейбус №7: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького;

автобус №112:  Основ’янське озеро – вул. Силікатна – вул. Павла Тичини – вул. Депівська – вул. Південнопроектна – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – вул. Олімпійська – пр. Петра Григоренка – пр. Героїв Харкова – вул. Харківських Дивізій – вул. Каденюка – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – вул. Миру – пр. Індустріальний – пр. Олександрівський (ринок «ХТЗ»).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 10:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 12 по 14 вересня у Харкові перекриють частину проспекту Героїв Харкова. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт, повідомляють у прес-службі мерії. ".