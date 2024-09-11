Проспект Героїв Харкова закриють на ремонт: як організують рух транспорту

З 12 по 14 вересня у Харкові перекриють частину проспекту Героїв Харкова. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт, повідомляють у пресслужбі мерії.

«Для об’їзду закритої ділянки буде організовано двосторонній рух транспорту смугою зустрічного напрямку», – уточнили в КП «Доррембуд».

А ось тролейбуси №7 та автобус №112 у ці дні курсуватимуть за зміненими маршрутами:

тролейбус №7: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького;

автобус №112: Основ’янське озеро – вул. Силікатна – вул. Павла Тичини – вул. Депівська – вул. Південнопроектна – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – вул. Олімпійська – пр. Петра Григоренка – пр. Героїв Харкова – вул. Харківських Дивізій – вул. Каденюка – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – вул. Миру – пр. Індустріальний – пр. Олександрівський (ринок «ХТЗ»).