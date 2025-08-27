На Харьковщине в четверг перекроют трассу: где и как объехать (схема)

28 августа, с 8:00 до 11:00 временно перекроют движение на автодороге Р-78 «Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка» на участке км 74+382 – 75+243.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Дорогу перекроют из-за работ по разминированию.

«Организацию объезда будет обеспечивать Национальная полиция. Просим водителей учесть эту информацию и заранее скорректировать свои маршруты», – отметили дорожники.

Тем временем, в ГУ противоминной деятельности гражданской защиты и экологической безопасности информируют: с начала полномасштабного вторжения специалисты по разминированию в Харьковской области обследовали 8070 га территории. Там обнаружили более 99000 взрывоопасных предметов.