Заехать в Купянск тяжело: почему, объяснил Синегубов (видео)

Общество 15:42   27.08.2025
Виктория Яковенко
Заехать в Купянск тяжело: почему, объяснил Синегубов (видео) Скриншот

Ситуация в Купянске – тяжелая, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Несмотря на это, в городе остаются 933 человека.

Синегубов отметил, что эвакуация продолжается, однако люди выезжают неохотно. За сутки оттуда вывезли 20 человек.

«Там ситуация логистическая очень сложная. Там в принципе заехать в него довольно тяжело, потому что FPV-дроны дежурят и охотятся даже на гражданские авто. Там гуманитарная ситуация также крайне тяжелая. Водоснабжения централизованного нет. Восстанавливать критическую инфраструктуру также не можем, потому что враг бьет целенаправленно по нашим коммунальщикам и всем другим службам», — подчеркнул глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ранее о новых угрозах для Купянска рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он отметил, что россияне приступают к началу создания условий для городских боев в самом Купянске.

Позже военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец уточнил, что передовые подразделения 6-й армии противника обходят Купянск. По его словам, россияне уже находятся на границах города и ведут там бои.

В Институте изучения войны (ISW) не подтверждают заявления россияне о том, что их войска продвинулись в пределах Купянска и вблизи Петропавловки. В частности, российские блогеры утверждали, что небольшие группы РФ проникают в Купянск, но район вокруг города является спорной «серой зоной».

Читайте также: Синегубов встретился с военными на Купянщине: о чем говорили (фото)

Автор: Виктория Яковенко
