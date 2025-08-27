Заехать в Купянск тяжело: почему, объяснил Синегубов (видео)
Ситуация в Купянске – тяжелая, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Несмотря на это, в городе остаются 933 человека.
Синегубов отметил, что эвакуация продолжается, однако люди выезжают неохотно. За сутки оттуда вывезли 20 человек.
«Там ситуация логистическая очень сложная. Там в принципе заехать в него довольно тяжело, потому что FPV-дроны дежурят и охотятся даже на гражданские авто. Там гуманитарная ситуация также крайне тяжелая. Водоснабжения централизованного нет. Восстанавливать критическую инфраструктуру также не можем, потому что враг бьет целенаправленно по нашим коммунальщикам и всем другим службам», — подчеркнул глава ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, ранее о новых угрозах для Купянска рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он отметил, что россияне приступают к началу создания условий для городских боев в самом Купянске.
Позже военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец уточнил, что передовые подразделения 6-й армии противника обходят Купянск. По его словам, россияне уже находятся на границах города и ведут там бои.
В Институте изучения войны (ISW) не подтверждают заявления россияне о том, что их войска продвинулись в пределах Купянска и вблизи Петропавловки. В частности, российские блогеры утверждали, что небольшие группы РФ проникают в Купянск, но район вокруг города является спорной «серой зоной».
Читайте также: Синегубов встретился с военными на Купянщине: о чем говорили (фото)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Заехать в Купянск тяжело: почему, объяснил Синегубов (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 15:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянске – тяжелая, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Несмотря на это, в городе остаются 933 человека.".