Россияне готовятся к городским боям в Купянске – Коваленко

О новых угрозах для Купянска рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Он напомнил, что недавно россияне продвинулись южнее Мирового к Соболевке. Ранее это подтвердили и авторы проекта Deep State.

«Но, кроме этого, на карте Deep State можно увидеть и другие моменты, которые трудно уже назвать каким-то преувеличением. Это подтверждается с мест событий. А именно первые российские диверсионные группы появляются на окраинах самого Купянска по правому берегу реки Оскол и пытаются зайти по проспекту Конституции, а также на улице Защитников Купянска с трассы Р-79 на северо-западной окраине самого города. Итак, россияне начинают процесс, скажем так, начала создания условий для городских боев в самом Купянске», – акцентировал аналитик.

Пока что все действия оккупантов здесь – тактические, а пытаются воевать они в достаточно сложных условиях.

«А вдоль именно правого берега реки Оскол они двигаются, ибо достаточно узкие участки, – и это как раз продемонстрировано на карте Deep State максимально корректно, – пытаются двигаться вдоль именно берега реки Оскол, при том, что район Кондрашовки они действительно не контролируют. Они не имеют полного контроля сейчас над этой локацией и через эти узкие аппендиксы пытаются давить как на Соболевку, так и на сам Купянск. Итак, из этого можно заключить, что в принципе Добропольская операция Сил обороны Украины, которая продемонстрировала эффективность и успех против передовых российских подразделений, прорывавшихся на 15 километров, и после этого углубления оказались в ловушке, может повториться и здесь. Просто надо перерезать соответствующую локацию и россияне окажутся в окружении. Или что-то хуже», – объяснил Коваленко.

Он прогнозирует: если ВСУ не успеют этого сделать – потом перерезать указанный отрезок будет практически невозможно. А у россиян откроются новые возможности для штурмов Купянска. При этом, отметил Коваленко, пока что это единственный проблемный участок на данной части фронта.

Видео: Oboz.ua