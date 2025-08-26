Росіяни готуються до міських боїв у Куп’янську – Коваленко

Про нові загрози для Куп’янська розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Він нагадав, що нещодавно росіяни просунулися на південь від Мирного до Соболівки. Раніше це підтвердили і автори проєкту Deep State.

“Але окрім цього на мапі Deep State можна побачити і інші моменти, які важко вже назвати якимось перебільшенням. І це підтверджується із місць подій. А саме – перші російські диверсійні групи з’являються на околицях самого Куп’янська по правому берегу річки Оскіл і намагаються зайти по проспекту Конституції, а також на вулиці Захисників Куп’янська із траси Р-79 на північно-західній околиці самого міста. Отже, росіяни розпочинають процес, скажімо так, початку створення умов для міських боїв в самому Куп’янську”, – наголосив аналітик.

Поки що всі дії окупантів тут тактичні, а намагаються воювати вони в досить складних умовах.

“А вздовж саме правого берегу річки Оскіл вони рухаються, по досить вузькій ділянц, – і це якраз продемонстровано на мапі Deep State максимально коректно, – намагаються рухатись вздовж саме берегу річки Оскіл, при тому що район Кіндрашівки вони дійсно не контролюють. Вони не мають плавного контролю зараз над цією локацією і через ці вузькі апендикси намагаються тиснути як на Соболівку, так і на сам Куп’янськ. Отже, з цього можна зробити висновок, що в принципі Добропільська операція Сил оборони України, яка продемонструвала ефективність та успіх проти передових російських підрозділів, які проривалися на 15 кілометрів і після цього заглиблення опинилися в пастці, може повторитися і тут. Просто треба перерізати відповідну локацію і росіяни опиняться в оточенні. Чи щось гірше“, – пояснив Коваленко.

Він прогнозує: якщо ЗСУ не встигнуть цього зробити – потім перерізати цей відрізок буде практично неможливо. А у росіян відкриються нові можливості для штурмів Куп’янська. При цьому, зазначив Коваленко, поки що це єдина проблемна ділянка на цій частині фронту.

Відео: Oboz.ua