Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец

Россияне закрепились у городского кладбища и автозаправки, сообщил военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец в эфире NEMYRIALIVE.

На Южно-Слобожанском направлении, то есть Волчанском, было несколько попыток россиян продвинуться в Волчанск и в направлении села Волчанские хутора. Действуют оккупанты малыми пехотными группами и ничего пока не достигли.

«Несколько попыток россияне предприняли в направлении Великого Бурлука из района вклинения из села Меловое, снова продвигались на Амбарное, но без результата», — отметил Машовец.

Более напряженная ситуация на Купянском направлении.

«Передовые подразделения 6-й армии противника обходят Купянск. Действуют по направлению на Лубовку, Ротковку, Соболевку, Мирное. То есть они уже находятся в границах города, ведут там бои. Закрепились в районе городского кладбища, заправки «Укравтогаз» и продвинулись дальше на юг в Соболевку. Россияне близки к выполнению своей задачи, а именно они хотят перерезать дорогу на Чугуев из Купянска. Содержание материально-технического содержания всего этого плацдарма, который еще удерживают части подразделений ВСУ, будет усложнено. Останется только возможность через Ковшаровку отправлять МТО. А бои придется вести собственно в Купянске», — оценил ситуацию военный обозреватель.

ВСУ на этом направлении, очевидно, не имеет возможности ни остановить противника, ни отбросить. 6-я армия россиян имеет в своем составе две штурмовые дивизии, упорно рвется с севера на Купянск и уже вошла в город.

Видео: NEMYRIALIVE

Читайте также: Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города