Live
  • Вт 26.08.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.47

Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец

Фронт 19:11   26.08.2025
Оксана Якушко
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец Фото: facebook Константина Машовца

Россияне закрепились у городского кладбища и автозаправки, сообщил военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец в эфире NEMYRIALIVE.

На Южно-Слобожанском направлении, то есть Волчанском, было несколько попыток россиян продвинуться в Волчанск и в направлении села Волчанские хутора. Действуют оккупанты малыми пехотными группами и ничего пока не достигли.

«Несколько попыток россияне предприняли в направлении Великого Бурлука из района вклинения из села Меловое, снова продвигались на Амбарное, но без результата», — отметил Машовец.

Более напряженная ситуация на Купянском направлении.

«Передовые подразделения 6-й армии противника обходят Купянск. Действуют по направлению на Лубовку, Ротковку, Соболевку, Мирное. То есть они уже находятся в границах города, ведут там бои. Закрепились в районе городского кладбища, заправки «Укравтогаз» и продвинулись дальше на юг в Соболевку. Россияне близки к выполнению своей задачи, а именно они хотят перерезать дорогу на Чугуев из Купянска. Содержание материально-технического содержания всего этого плацдарма, который еще удерживают части подразделений ВСУ, будет усложнено. Останется только возможность через Ковшаровку отправлять МТО. А бои придется вести собственно в Купянске», — оценил ситуацию военный обозреватель.

ВСУ на этом направлении, очевидно, не имеет возможности ни остановить противника, ни отбросить. 6-я армия россиян имеет в своем составе две штурмовые дивизии, упорно рвется с севера на Купянск и уже вошла в город.

Видео: NEMYRIALIVE

Читайте также: Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
25.08.2025, 09:42
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Сколько бюветов с бесплатной водой еще планируют установить в Харькове
Сколько бюветов с бесплатной водой еще планируют установить в Харькове
26.08.2025, 12:34
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
26.08.2025, 15:23
Без воды останутся два района Харькова в среду: причина и адреса
Без воды останутся два района Харькова в среду: причина и адреса
26.08.2025, 16:13
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
26.08.2025, 19:11

Новости по теме:

15:24
Тревожно на Купянщине: почему россияне могут прорваться – мнение эксперта 📹
21:29
“Угрожающая ситуация” — Машовец о прорыве РФ к северным окраинам Купянска
20:16
У командования ВСУ нет сил препятствовать продвижению РФ на Купянск – Машовец
13:45
Угрозы для Великого Бурлука и Купянска: эксперт о действиях и планах РФ 📹
09:35
Противник активизировался в Волчанске: Машовец объяснил, зачем РФ это нужно

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 августа 2025 в 19:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне закрепились у городского кладбища и автозаправки, сообщил военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец в эфире NEMYRIALIVE.".