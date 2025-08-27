Враг утверждает, что армия РФ небольшими группами заходит в Купянск – ISW
В Институте изучения войны (ISW) уточнили, что на самом деле происходит в районе Купянска и действительно ли у россиян есть успехи, о которых они заявляют.
Часть утверждений, о «победах» ВС РФ на Купянском направлении аналитики не подтверждают.
«Неподтвержденные заявления: российские источники утверждали, что российские войска продвинулись в пределах Купянска и вблизи Петропавловки (восточнее Купянска). Российские блогеры утверждали, что небольшие российские группы проникают в Купянск, но район вокруг города является спорной «серой зоной», – уточнили эксперты.
Тем временем даже сами россияне сообщают разную информацию, касаемо ситуации на этом участке фронта. Так один блогер заявил, что оккупанты атакуют вблизи Соболевки и Благодатовки. Но другой – уверен, что подобные сообщения – преждевременные.
Также в Институте изучения войны зафиксировали фейки россиян об их продвижении на севере области.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись вблизи Старицы (к северо-востоку от Харькова)», – уточнили в ISW.
Также аналитики сообщили об успешных контратаках ВСУ на Боровском направлении.
«Оценка украинских продвижений: геолокационные видеозаписи, опубликованные 25 августа, показывают подразделения 3-й мотострелковой дивизии России, наносящие удары по украинским позициям к северу от Новоегоровки (к юго-востоку от Боровой), что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе», – объяснили эксперты.
Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 07:25
