  • Ср 27.08.2025
Ворог стверджує, що армія РФ невеликими групами заходить у Куп’янськ – ISW

Україна 07:25   27.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
В Інституті вивчення війни (ISW) уточнили, що насправді відбувається в районі Куп’янська і чи справді у росіян є успіхи, про які вони заявляють. 

Частину тверджень про “перемоги” ЗС РФ на Куп’янському напрямку аналітики не підтверджують.

“Непідтверджені заяви: російські джерела стверджували, що російські війська просунулися в межах Куп’янська та поблизу Петропавлівки (на схід від Куп’янська). Російські блогери стверджували, що невеликі російські групи проникають у Куп’янськ, але район навколо міста є спірною “сірою зоною”, – уточнили експерти.

Тим часом навіть самі росіяни повідомляють різну інформацію щодо ситуації на цій ділянці фронту. Так один блогер заявив, що окупанти атакують поблизу Соболівки та Благодатівки. Але інший – упевнений, що такі повідомлення – передчасні.

Також в Інституті вивчення війни зафіксували фейки росіян про їхнє просування на півночі області.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Стариці (на північний схід від Харкова)”, – уточнили в ISW.

Також аналітики повідомили про успішні контратаки ЗСУ на Борівському напрямку.

“Оцінка українських наступів: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 серпня, показують підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії Росії, що завдають ударів по українських позиціях на північ від Новоєгорівки (на південний схід від Борової), що свідчить про недавнє просування українських військ у цьому районі”, – пояснили експерти.

Читайте також: Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон – Свириденко

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
