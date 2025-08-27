Ворог стверджує, що армія РФ невеликими групами заходить у Куп’янськ – ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) уточнили, що насправді відбувається в районі Куп’янська і чи справді у росіян є успіхи, про які вони заявляють.
Частину тверджень про “перемоги” ЗС РФ на Куп’янському напрямку аналітики не підтверджують.
“Непідтверджені заяви: російські джерела стверджували, що російські війська просунулися в межах Куп’янська та поблизу Петропавлівки (на схід від Куп’янська). Російські блогери стверджували, що невеликі російські групи проникають у Куп’янськ, але район навколо міста є спірною “сірою зоною”, – уточнили експерти.
Тим часом навіть самі росіяни повідомляють різну інформацію щодо ситуації на цій ділянці фронту. Так один блогер заявив, що окупанти атакують поблизу Соболівки та Благодатівки. Але інший – упевнений, що такі повідомлення – передчасні.
Також в Інституті вивчення війни зафіксували фейки росіян про їхнє просування на півночі області.
“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Стариці (на північний схід від Харкова)”, – уточнили в ISW.
Також аналітики повідомили про успішні контратаки ЗСУ на Борівському напрямку.
“Оцінка українських наступів: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 серпня, показують підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії Росії, що завдають ударів по українських позиціях на північ від Новоєгорівки (на південний схід від Борової), що свідчить про недавнє просування українських військ у цьому районі”, – пояснили експерти.
